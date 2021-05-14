Память на вечном хранении. Сахалинскому краеведческому музею — 125!

В областной краеведческий музей (он в этом году отмечает свое 125-летие и 75-летие пребывания в южно-сахалинском здании японской архитектуры) я шел говорить о планах, выставках и мастер-классах — о развлечениях для туристов. Но беседа с Юрием Алиным, директором музея, сама собой развернулась в сторону серьезной науки, издательского дела, легендарного Павла Леонова и даже редкой «айнской» посуды. Заодно поговорили о четвероногом внештатном сотруднике — кошке Люсе.

Дела музейные

Административное здание советской постройки стоит рядом с японским. Я немного разочарован: мне казалось, кабинету директора самое место в знаменитом доме с каменными львами, возведенном в 1937-м. Но там тесно даже экспонатам.

Перед интервью Юрий Юрьевич просит минуту заполнить и отправить документы. Он по должности и историк, и администратор — бумажной работой обоих не удивить.

— Мы подчиняемся региональному министерству. На Дальнем Востоке в федеральном подчинении только музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева с его музеем-заповедником «Владивостокская крепость». Он создан на двенадцать лет раньше нашего.

Сбор, хранение и демонстрация артефактов и природных предметов началась на Сахалине по инициативе военного губернатора генерала Владимира Мерказина. В 1896 году он открыл первый островной музей в посту Александровском. Первыми его работниками стали ссыльный Лев Штернберг и каторжанин Бронислав Пилсудский — политические преступники оказались талантливыми этнографами.

Музей несколько раз стоял на пороге исчезновения: в 1905-м его здание сгорело, а с ним и значительная часть коллекций. В 1920-м северную часть острова оккупировали японские войска, музей был почти разорен. Он возобновил работу в 1932 году. Японцы, поселившись на Карафуто, создали свой музей в Тоехаре (ныне Южно-Сахалинск).

— После воссоединения Сахалина и Курил наш краеведческий музей подчинялся отделу пропаганды обкома КПСС, — продолжает Юрий Алин. — В 1960 — 1970-е в области создавались народные музеи. Потом они стали районными — филиалами областного. В 1990-е поменялась система управления, и музеи превратились в муниципальные…

Я с уважением отношусь также к музеям организаций или школ. Но их экспонаты под угрозой исчезновения. В нашем музее все ценное находится на вечном государственном хранении. Отсюда и высокие требования к сохранности предметов.

Частник не справится

— Сейчас государство определяется со статусом частных музеев. Но не каждый коллекционер готов превратить свое собрание в музейную коллекцию, поскольку она включается в государственный фонд. И владелец несет за нее полную ответственность.

Каждый предмет, попадающий в фонды нашего музея, описывается, фотографируется и вносится в Государственный электронный каталог. Он становится частью государственного фонда. Любой человек в интернете сможет посмотреть нужный предмет любой коллекции. Штатный фотограф ради этого «цифрует» около 5 000 предметов в квартал. Другие сотрудники заносят это в специальную программу.

— Меня спрашивают, чем занимаются музейщики, — улыбается Юрий Юрьевич. — А у нас много дел. Помимо описи, есть задача сохранить предметы. Идет сбор материалов, ведется научно-редакционная работа. В штате — экскурсоводы, научные сотрудники отделов истории, археологии, специалисты в естественнонаучной области, всего девяносто человек. Есть даже своя музейная кошка.

Внештатный сотрудник – кошка Люська

По одной версии кошка Люська пришла в музей по своей воле. Другие источники сообщают, что взрослое и стерилизованное животное подбросили. Точно можно утверждать, что культурное и научное учреждение поставлено под когтистую охрану 2 мая 2019 года.

Люська самостоятельная, людей не боится, но и не навязывает свою компанию. Дел у нее невпроворот: нужно контролировать популяцию птиц, следить за хранителями и хорошо выглядеть, чтобы умилять посетителей.

В выставочное здание Люську не пускают, зато она патрулирует музейный сквер и дежурит в администрации. Иногда посещает планерки. И, как утверждают сотрудники, на важных совещаниях выступает с экспертным «мяу». В штат Люську не зачислили, зато кормят по расписанию и досыта — не хуже знаменитых эрмитажных котов.

Учебник истории

Директор раскладывает на столе книги, фамилии на обложках впечатляют — Ювачев (отец поэта Даниила Хармса), исследователь Рудановский, этнограф Пилсудский. Одну книгу показывает с откровенным удовольствием.

— Виктор Щеглов, мой заместитель по научной работе, написал прекрасную книгу «Опыт сахалинских переселений. 1853 — 2002 годы» — плод двадцатилетней работы. Всем чиновникам, приходящим в гости, обязательно ее дарим — это полноценная история нашей области.

В этот момент остро жалею, что я не чиновник. Придется купить книжку в здешнем киоске, хотя купить хочется и все остальные книги музейного издательства.

Наука в приоритете

— Музей ведет большую научно-издательскую работу. Мы сделали музею новый логотип и сайт. Поменяли внешний вид и концепцию «Вестника Сахалинского музея». Раньше это издание выходило ежегодно. В старом формате отпечатано двадцать пять выпусков. Потом добавили иллюстраций, материалам стало тесно. Теперь «Вестник» выходит четыре раза в год, в цвете. В прошлом году на крупнейшей дальневосточной выставке «Печатный двор» во Владивостоке он был отмечен золотой медалью.

Думаем мы и об участии в книжных выставках-ярмарках в Москве… Надеемся включить наш журнал в список Высшей аттестационной комиссии, чтобы он стал полноценным научным изданием.

Покушение на фасад

— На здание музея покушались и не раз, — Юрий Алин улыбается, показывая буклет. — Павлу Леонову, первому секретарю обкома КПСС, не нравился японский облик строения. Он видел его из окон своего кабинета, мечтал снести и возвести новое.

В 1975 году архитекторы института «Сахалингражданпроект» предложили четыре варианта нового фасада музея и эскиз пристройки хранилища. Хорошо, что до воплощения проекта дело не дошло. Сахалин сохранил уникальное здание. Правда, без хранилища плохо — фондам не хватает места, приходится даже приостанавливать сбор экспонатов. Ведь каждый год мы собираем от 1,5 до 2,5 тысячи предметов.

Для справки: на Сахалине сейчас около 500 тысяч предметов музейного хранения. В областном краеведческом — 224 тысячи. В его экспозициях выставлено примерно два процента общего их количества.

Вещи века

— По многим периодам истории Сахалина нам очень тяжело найти предметы. Осязаемая история начинается с середины XIX века. Остальное больше связано с археологией, — Алин обращается за поддержкой к авторитетам. — Александр Костанов, наш историк, говорил: «История Сахалина богата событиями, но бедна материальными предметами». К примеру, нельзя найти офицерские сапоги 1950-х. И это не только наша проблема. Японцы в прошлом году открыли музей и центр изучения культурного наследия айнов. Вещи пришлось собирать по всему миру. Ту же так называемую «айнскую» лаковую посуду…

— А почему «так называемую»?

— Потому что ее сделали японцы. Но в Стране восходящего солнца осталось очень мало посуды того периода. Это ведь предмет быта: сломалась — выбросили. У айнов эта посуда носила ритуальный характер, потому и сохранилась лучше. А наша айнская коллекция — третья в стране по содержанию после Российского этнографического музея и Кунсткамеры.

Директор рассказывает, что отправил в региональное министерство культуры и архивного дела письмо с предложением — на правительственном уровне обеспечить приток в музей предметов со значимых областных и международных мероприятий, проводимых на островах.

— Приходится буквально отбивать будущие экспонаты у организаторов. Прошли спортивные игры «Дети Азии», и мы сразу начали работать с минспорта. На сегодняшний день их предметы и документы не представляют особой ценности, но через пять — десять лет станут историческими.

«Блочная история»

Директор сетует.

— На Сахалине дефицит памятников…

— А как же японские?

— Японских памятников сохранилось очень много. И зачастую это приводит к искажению в приоритетах – многие в погоне за туристической привлекательностью основное внимания уделяют только им, ведь других интересных памятников практически не осталось. В Александровске-Сахалинском есть здание первого казначейства — самое старое русское здание на острове. А на юге уже ничего не осталось. Вся проблема в условной «блочности» нашей истории.

По мнению Юрия Алина именно эта особенность мешает воспринимать историю региона целостно. Каждая новая власть и новые люди на острове порой целенаправленно старались избавляться от доставшегося культурного наследия, не считая его «своим», заслуживающим заботы и охраны. И синдром этой «блочности» нашим музейщикам нужно преодолевать.

— До середины XIX века на острове жили народы без собственной письменности, — продолжает директор музея. — После этого начался каторжный период. Россия переняла опыт Франции и Англии, осваивавших Новую Гвиану и Австралию с помощью каторжников. Однако никто из ссыльных островитян не собирался здесь оставаться… После русско-японской войны на юге Сахалина были утрачены деревянные постройки первых поселенцев. Поэтому «русский блок» у нас пока представлен не очень полно…

День святого Николая

— Первый музей на Сахалине получил свое помещение 6 декабря 1895-го, — обращается Алин к историческим фактам. — Год ушел на оформление документов . И 6 декабря 1896-го вышел приказ генерала Мерказина. Дата неслучайна — это день святого Николая и именины царя Николая II. Подумалось, у Эрмитажа есть покровительница — святая Екатерина. У МГУ — святая Татьяна. А у нас может быть святой Николай Чудотворец.

Есть у Алина еще одна идея: открыть в рамках музея этнографический филиал.

— На нашем сайте создан блок, посвященный культуре народов Сахалина. Хорошо бы расширить его, превратив в полноценный портал «Этнографический музей Сахалинской области». Японцы этот раздел уже заметили, сахалинским опытом пользуются. Наша сотрудница презентовала этот раздел в крупнейшем в Японии этнографическом музее Осаки.

Вперед в будущее

Алин смущается, когда я прошу его назвать главные достижения на посту директора.

— Очень сложного говорить о себе… Новый бренд музея, новый формат «Вестника», новые выставочные проекты, три десятка опубликованных изданий — все делал коллектив. Наши «Краеведческие чтения» идут с 2017 года. В первых мероприятиях участвовали шестьдесят человек, через два года — уже восемьдесят. Следующая научная конференция будет в сентябре… Я больше как инициатор выступаю, все делают люди, их нужно спрашивать о достижениях.

Областной краеведческий музей — одна из «точек притяжения» туристов и жителей острова.

— За год карантинных ограничений мы приняли около 91 тысячи посетителей — на 6 тысяч больше чем обычно. Расширили выставочное пространство «музеем под открытым небом». Когда нельзя было водить экскурсии по зданию, выручал наш сквер. Сотрудники стараются, чтобы посетителям было у нас интересно, познавательно, увлекательно, чтобы у них была возможность ощутить дух времени. Так что не удивительно, что и сами сахалинцы охотно ходят в музей. COVID показал, что и без туристов островное краеведение востребовано.

Николай Шелепов.