Память Неизвестного солдата почтили в Южно-Сахалинске

Церемония возложения цветов, посвященная памяти погибших воинов, состоялась на площади Славы.

В ней приняли участие председатель регионального правительства Алексей Белик, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители органов власти и общественных организаций.

К Вечному огню были возложены цветы, прогремели оружейные залпы…

3 декабря в 1966 году в день 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой в Александровском саду столицы были перезахоронены останки Неизвестного солдата. С 2014 года в этот день отдают дань памяти тех, кто не вернулся с полей сражений.