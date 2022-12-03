Память Неизвестного солдата почтили в Южно-Сахалинске

Церемония возложения цветов, посвященная памяти погибших воинов, состоялась на площади Славы.
В ней приняли участие председатель регионального правительства Алексей Белик, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители органов власти и общественных организаций.
К Вечному огню были возложены цветы, прогремели оружейные залпы…
3 декабря в 1966 году в день 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой в Александровском саду столицы были перезахоронены останки Неизвестного солдата. С 2014 года в этот день отдают дань памяти тех, кто не вернулся с полей сражений.