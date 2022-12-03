Память Неизвестного солдата почтили в Южно-Сахалинске

Церемония возложения цветов, посвященная памяти погибших воинов, состоялась  на площади Славы.

В ней приняли участие председатель регионального правительства Алексей Белик,  мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители органов власти и общественных организаций.

К Вечному огню были возложены цветы, прогремели оружейные залпы…

3 декабря в 1966 году в день 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой в Александровском саду столицы были перезахоронены останки Неизвестного солдата. С 2014 года в этот день отдают дань памяти тех, кто  не вернулся  с полей сражений.

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