Памяти Прощенко Валентины Николаевны

Сахалинский областной комитет КПРФ с глубоким прискорбием сообщает, что 31 декабря 2024 года на 91-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни одна из основателей Сахалинского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации, ветеран партии, заслуженный работник культуры РСФСР Валентина Николаевна Прощенко.

Валентина Николаевна родилась 27 июля 1934 года. Ее детство пришлось на тяжелые военные годы, и она рано познала трудности жизни. Юность Валентины Николаевны совпала с восстановлением страны после Великой Отечественной войны, а свою трудовую деятельность она начала в полиграфии – отрасли, которой посвятила всю свою жизнь.

После окончания полиграфического техникума, в день своего 20-летия, Валентина Николаевна была назначена директором типографии в городе Свободном Амурской области. Молодая девушка, возглавившая сразу несколько типографий региона, стала первой женщиной-директором полиграфического предприятия в области.

На Сахалин Валентина Николаевна приехала в 1970-е годы и внесла огромный вклад в развитие издательского дела на острове. Она руководила типографией в Невельске, а затем возглавила издательство Сахалинского обкома КПСС, выпускавшее все областные газеты. Валентина Николаевна была единственной женщиной, занимавшей столь высокую должность в полиграфической отрасли Советского Союза.

Ее профессионализм, самоотдача и любовь к делу снискали уважение коллег и соратников. За свои заслуги перед отечественной полиграфией и культурой Валентина Николаевна была удостоена звания Заслуженного работника культуры РСФСР.

После выхода на пенсию Валентина Николаевна оставалась верна своим принципам, продолжая вести активную общественную работу. Она внесла неоценимый вклад в возрождение и развитие КПРФ на Сахалине. В 1993 году, в первый же год после восстановления деятельности Коммунистической партии, Валентина Николаевна восстановилась в рядах КПРФ и активно участвовала в восстановлении партийной организации в Сахалинской области.

До последних дней, пока позволяло здоровье, Валентина Николаевна принимала активное участие в мероприятиях Южно-Сахалинского городского отделения КПРФ. Она не занимала руководящих должностей в обкоме или горкоме, но пользовалась огромным авторитетом среди товарищей по партии.

Коммунисты Сахалинской области искренне скорбят о кончине своего товарища. Светлая память о Валентине Николаевне Прощенко навсегда останется в наших сердцах.

Сахалинский областной комитет КПРФ