Памяти товарища

Координационный совет областного общественного движения «Сахалинская гвардия» с глубоким прискорбием сообщает, что на 86 году ушёл из жизни

ЗОТОВ Николай Михайлович.

Николай Михайлович родился в 1939 году в Ульяновской области. По окончании сельскохозяйственного техникума в 1958-м начал трудовую деятельность на Сахалине в совхозе «Красная Тымь».

Активная жизненная позиция, принципиальность и умение организовать моло­дёжь явились поводом для избрания его первым секре­тарём Тымовского райкома ВЛКСМ, а затем заведующим отделом Сахалинского обкома ВЛКСМ.

С 1970 по 1984 годы Николай Михайлович работает вторым секретарём Холмского ГК КПСС, заместителем председателя Сахалинского облисполкома, секретарём Сахалинского обкома КПСС.

В 1984-м избирается председателем Сахалинского областного Совета профсоюзов и работает в этой должности по 2015 год, одновременно занимая должности члена Исполкома ФНПР, председателя Ассоциации профсоюзов Дальнего Востока.

За многие годы на ответственных постах Н. М. Зотов проявил себя талантливым руководителем, которому были присущи целеустремлённость, высокий профессионализм, умение выделить главное, высокая требовательность к себе и подчинённым.

За значительный вклад в развитие Сахалинской области Н. М. Зотов награждён орденом «Знак Почёта», четырьмя медалями, золотым и серебряным знаками ВДНХ СССР, другими наградами.

Светлая память о Николае Михайловиче Зотове навсегда останется в наших сердцах.

Бондаренко Н. В., Грошева Г. М., Гавронская В. П., Котельников А. М., Романов А. Г., Супрун В. И.