Памяти товарища

2 января 2022 г. в городской больнице г. Ростов-на-Дону на 84 году жизни скоропостижно скончался

Сагитов Раис Рашатович,

единственный в Сахалинской области удостоенный звания «Заслуженный штурман гражданской авиации СССР».

В августе 1959 г. в штат 147-го летного отряда Дальне­восточного управления Гражданского воздушного флота СССР, базировавшегося на аэродроме Юж­но-Са­ха­линска (Большая Елань), Сагитов Р. Р. был зачислен штурманом самолета Ли-2 после окончания Чкаловского военного училища штурманов.

В короткий срок освоил самолетовождение над акваториями тихоокеанских морей для наводки промысловых рыболовецких судов. В зимние периоды в составе летных экипажей участвовал в проводке арктических караванов в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов. Выполнял полеты на пассажирских самолетах Ил-12 из Южно-Сахалинска в Москву, Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Южно-Курильск и Буревестник. В 1968 году был назначен старшим штурманом Южно-Сахалинского объединенного авиаотряда ДВУ ГА СССР.

Освоил самолетовождение вертолетов Ми-8 на плавучие буровые установки в Охотском море. Кроме подготовки молодых штурманов к самостоятельной работе на самолетах Ил-14 (РР), Ан-24, Ан-26 организовал разработку и издание аэронавигационной информации и инструкций, необходимых для выполнения полетов на территории Сахалинской области.

Раиса Рашатовича всегда отличали высокий уровень профессионализма, принципиальность, требовательность к себе и коллегам в сочетании с дружелюбием, взаимным уважением. Он принимал активное участие в общественной жизни авиапредприятия, долгое время руководил группой «Народного контроля» и ветеранским движением в аэропорту «Южно-Сахалинск». Был обаятельным, добрым и внимательным к людям, отзывчивым человеком.

9 января 1990 года распоряжением Совета Министров СССР было принято решение об открытии аэропорта «Южно-Сахалинск» (Хомутово) для международных полетов. Ранее, 4 сентября 1989 года, был создан международный сектор, первым руководителем которого был назначен Раис Рашатович Сагитов, заслуженный штурман СССР.

Кончина Раиса Рашатовича – невосполнимая утрата для совета заслуженных работников и ветеранов гражданской авиации аэропорта «Южно-Сахалинск» и работников гражданской авиации Сахалинской области. Вечная память авиатору!

А. С. Крутцов и коллектив аэропорта, А. А. Королев, С. Э. Коняшов,

Л. И. Бекетова, Н. Ф. Селенко, В. М. Ильин, В. В. Манжикова, Г. А. Мачеркина.