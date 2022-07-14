Памяти товарища

9 июля ушел из жизни почетный работник угольной промышленности

ПОНОМАРЁВ Алексей Михайлович.

Руководство и коллектив Сахалинского управления Ростехнадзора выражают свои искренние соболезнования семье Пономарёва Алексея Михайловича.

А. М. Пономарёв родился 17 июля 1929 г. в селе Старое Грязное Сосновского района Тамбовской области. После окончания в 1953 г. Харьковского горного института по распределению отправился на остров Сахалин. Его трудовая биография в качестве инженера-маркшейдера началась на шахте «Мгачи» комбината «Сахалинуголь». В дальнейшем занимал должности главного маркшейдера треста, заместителя главного инженера шахты, глав­ного инженера шахты. С 1964 г. в течение 37 лет работал в управлении Сахалинского округа Госгортехнадзора СССР и России.

С 1975 г. A. M. Пономарёв работал в аппарате управления округа сначала в качестве государственного, а затем главного государственного инспектора инспекции по охране недр и геолого-маркшейдерскому контролю. Принимал активное участие в реализации мероприятий по охране недр и снижению потерь полезных ископаемых при их добыче. Завершив в 2002 г. работу в Сахалинском управлении Госгортехнадзора России, он перешел в экспертную организацию «Инженерно-консультативный центр «ТЕХИНКОМ» в качестве специалиста-эксперта проектов по разработке месторождений полезных ископаемых.

Долголетний добросовестный труд A. M. Пономар¸ва отмечен знаками «Шахтерская слава» трех степеней, «Лучший инспектор Госгортехнадзора СССР», почетной грамотой Правительства Российской Федерации, почетными грамотами Госгортехнадзора СССР, почетными грамотами Сахалинского управления и органов власти Сахалинской области, медалями «Ветеран труда», «300 лет Ростехнадзору».

Коллектив ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» выражает свои искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам ПОНОМАРЁВА Алексея Михайловича, ушедшего из жизни 9 июля накануне своего 93-летия.

В годы Великой Отечественной войны 15-летним парнем наравне со взрослыми он трудился на полях колхоза им. Ленина Карасубазарского района Крымской АССР.

В 1953 году окончил Харьковский горный институт, получив специальность горного инженера-маркшейдера, распределился на остров Сахалин.

Трудовой стаж Алексея Михайловича – 59 лет в угольной отрасли Сахалина, где он прошел путь от инженера-маркшейдера до главного инженера шахты. С 1964 по 2002 год – главный государственный инспектор инспекции по охране недр и геолого-маркшейдерскому контролю Госгортехнадзора. Затем еще 10 лет продолжал реализовывать свои знания и богатый производственный опыт в ИКЦ «ТЕХИНКОМ» в качестве специалиста-эксперта проектов по разработке месторождений полезных ископаемых Сахалинской области.

В памяти коллег Алексей Михайлович остается талантливым человеком, грамотным специалистом, добрым и порядочным по отношению к друзьям и коллегам, человеком с острым умом и высоким чувством справедливости.