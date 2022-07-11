Памяти товарища. 5 июля 2022 года скончался КОРОЛЁВ Анатолий Александрович (15.01.1937 – 05.07.2022)

Анатолий Александрович отработал на Сахалине 48 лет (с 07.03.1957 по 30.06.2005 гг.) на различных должностях в гражданской авиации. В том числе с апреля 1985-го по май 1995-го в должности командира Сахалинского производственного объединения Дальневосточного управления гражданской авиации и начальника международного аэропорта «Южно-Сахалинск». Коллектив авиаторов заслуженно считает его легендарной личностью, внесшей значительный вклад в развитие островной гражданской авиации.

В 1956 году после окончания Бугурусланского летного училища Королёв прибыл в Александровск-Сахалинский, где работал в должности командира воздушного судна на самолетах По-2, Як-12, Ан-24 и вертолетах Ми-1, Ми-4. В 1972 году Королёв очно окончил командный факультет Академии гражданской авиации СССР и был назначен командиром 147-го летного отряда, а затем командиром Южно-Сахалинского объединенного авиаотряда гражданской авиации, в состав которого кроме 147-го летного отряда также входил 359-й летный отряд, базировавшийся в Охе, и все аэропорты Сахалина.

Под его руководством начались полеты вертолетов Ми-8 на самоподъемные и плавучие морские буровые установки на шельфе Сахалинской области. В аэропор­тах «Южно-Сахалинск», «Оха», «Ноглики», «Зональ­ное», «Южно-Курильск» (Менделеево) и «Шахтерск» были реконструированы взлетно-посадочные полосы, строилось жилье для авиаработников. Авиаторы Сахалина осваивали новые типы воздушных судов: Ми-8, Ми-2 и Ан-26. На самолетах Ил-14РР выполнялись полеты по разведке льдов, по проводке караванов пароходов из Европы в Азию.

В 1985 году северную часть взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Южно-Сахалинск» удлинили на 500 м, что позволило принимать самолеты Ту-154, Ил-62М, Ил-86 и Ил-96.

В 1990-м аэропорту «Южно-Сахалинск» был присвоен статус международного, что позволило открыть регулярные полеты в Республику Корея и Японию, а на воздушных судах Ил-96 жители Сахалина и Курильских островов стали летать из Южно-Сахалинска в Москву, Ленинград и Сочи без промежуточных посадок.

В послужном списке Королёва много достижений, которые вывели Сахалинскую гражданскую авиацию на новый уровень развития.

Коллектив АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Вечная память Анатолию Александровичу!

8 июля в Серафимовском соборе Санкт-Петербурга состоялось прощание с Анатолием Александровичем.