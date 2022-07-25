Памяти товарища

Координационный совет СООД «Сахалинская гвардия» с глубоким прискорбием сообщает, что на 87-м году ушел из жизни

ЗЕЛЕНИН Олег Константинович

Трудовую деятельность на Сахалине Олег Константинович начал в 1955 году по окончании Архангельского строительного техникума. Прошел большой трудовой путь в должностях мастера, прораба, начальника строительного управления, управляющего трестом «Сахалинрыбспецстрой», заместителя генерального директора объединения «Сахалинрыбпром». Без отрыва от производства в 1982 году закончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Под его руководством построены причалы, реконструированы порты в Северо-Курильске, Невельске, Холмске, Корсакове, Чехове, введены в строй многочисленные объекты промышленного и гражданского назначения в Южно-Сахалинске и других городах области.

Высокая ответственность, инженерное мышление, умение видеть перспективу, поддержка инициативы и новаций, внимательное отношение к людям отличали Олега Константиновича на всех занимаемых им постах.

За успехи в работе О. К. Зеленин награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Отличник военного строительства».

Светлая память об Олеге Константиновиче навсегда останется в наших сердцах.

Бондаренко Н. В., Грошева Г. М., Гавронская В. П., Закомолкина С. П., Котельников А. М., Романов А. Г., Супрун В. И.