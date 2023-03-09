Памяти товарища

Дирекция, профсоюзный комитет ООО «Простор» (гостиницы «Рыбак») сообщают, что 7 марта на 85-м году ушел из жизни бывший управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Простор» (гостиницы «Рыбак»)

Скуйбеда Василий Яковлевич,

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Производственно-тру­довая деятельность Василия Яковлевича с 1988 по 1995 год была тесно связана с работой в системе Союза рыболовецких колхозов Сахалинской области в качестве заместителя начальника отдела капитального строительства Союза и управляющего директора общества с ограниченной ответственностью «Простор».

Имея богатый опыт хо­зяйственно-управ­лен­чес­кой работы, приобретенный в период работы заместителем председателя Охинского гор­исполкома, начальником жилищно-коммунального хозяйства Южно-Саха­линс­кого горис­полкома, Василий Яковлевич внес большой вклад в развитие общества «Простор», что стало определяющим в дальнейшей работе нашего коллектива.

Василий Яковлевич был работоспособным, знающим свое дело человеком, пользовался авторитетом в коллективе, умел выстраивать добрые отношения с людьми, многое сделал в их интересах.

Память о Василии Яковлевиче на долгие годы останется в наших сердцах.

Генеральный директор

В. Супрун, Председатель профсоюзного комитета Л. Сиговатова.