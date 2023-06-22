Памяти товарища

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» с глубоким прискорбием сообщают, что 21 июня 2023 года ушел из жизни

ДАРИЖАПОВ Бальжинима Бутитович.

Окончив в 1979 году Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, он прибыл по распределению в санитарно-эпидемиологическую станцию Александровск-Сахалинского района Сахалинской области и прошел сложный профессиональный путь от должности врача по гигиене труда до руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области и главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области».

Бальжинима Бутитович посвятил свою жизнь делу обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сахалинской области. Принимал активное участие в решении вопросов санитарного благополучия во время землетрясений в Нефтегорске, Невельске, Южно-Курильске, во время вспышки холеры в Южно-Сахалинске и в других самых непростых периодах для нашей области.

Подход к работе, верность профессиональному долгу, высокая требовательность к себе, работоспособность, принципиальность, грамотное принятие решений, выполнение взятых на себя обязательств всегда служили и будут служить примером для коллег. Отзывчивость, чуткое и доброе отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и уважение.

Бальжинима Бутитович – кандидат медицинских наук, награжден медалью «За спасение погибавших», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

Коллективы управления Роспотребнадзора по Сахалинской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» выражают искренние, глубочайшие соболезнования родным и близким Бальжинимы Бутитовича в связи с невосполнимой утратой.

Память о нем, о годах совместной работы в санитарно-эпидемиологической службе Сахалинской области навсегда останется в сердцах коллег и друзей.