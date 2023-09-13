Памяти Владимира Викторовича Зайцева

В Южно-Сахалинске в возрасте 85 лет после тяжелой болезни скончался

Владимир Викторович Зайцев

(26.10.1938 — 11.09.2023 гг.)

Зайцев – дальневосточник, родился в г. Белогорске Амурской области. На Сахалине с 1952 года. С 17 лет прошел большой трудовой путь в народном хозяйстве. Работал кочегаром, слесарем, механиком, мастером, прорабом, начальником мехколонны. Трудился в Москальво, Охе, Вахрушево, Хабаровске, Южно-Сахалинске. Получил техническое и высшее юридическое образование. Руководил монтажно-наладочным предприятием, а затем проектно-технологическим бюро объединения «Сахалинлеспром». Неоднократно поощрялся за рационализаторство и успехи в труде.

В 1990 году был избран депутатом Сахалинского областного Совета народных депутатов последнего, 21-го созыва, а затем заместителем председателя Сахалинского областного Совета народных депутатов (1990-1993). На этом посту многое сделал для стабилизации положения в тяжелое для страны и области время.

После роспуска Советов работал в аппарате законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а после возвращения на Сахалин – на различных руководящих должностях в вузах, преподавал общественные дисциплины. Награжден медалью «Ветеран труда». Память о Владимире Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах

Жена, дети, внуки, товарищи.