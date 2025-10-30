Памятная доска сахалинскому врачу-кардиологу Станиславу Барабанову установлена в областной больнице

30 октября исполнилось бы ровно 60 лет Врачу от Бога и замечательному человеку с удивительно обаятельной улыбкой – Станиславу Барабанову.

Символично, что именно в эту дату на стене корпуса регионального сосудистого центра областной клинической больницы установлена мемориальная доска с портретом Станислава Алексеевича. Надпись говорит о том, что именно здесь с 1999 по 2025 год проработал заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области, врач-кардиолог, заведующий отделением кардиологии № 1.

За скупыми строчками биографической справки – целая жизнь человека с перипетиями, сложностями и радостями, с покорением очередных профессиональных рубежей.

Станислав Барабанов – выпускник Хабаровского государственного медицинского института по специальности «лечебное дело». Ординатуру прошёл с 1989-го по 1990-й в кардиологическом отделении центральной городской больницы Южно-Сахалинска, а затем продолжил работу в этой же больнице врачом-кардиологом.

С областной больницей связал свою судьбу в сентябре 1999 года, и так получилось – до самого конца жизненного пути. Не очень долгого, но яркого, содержательного и плодотворного. Коллеги отмечают постоянное стремление Станислава Барабанова к совершенствованию, использованию самых последних технологий и методик. Вместе с тем подчёркивают и его умение работать в команде, передавать свои знания и опыт молодёжи.

За 36 лет работы Станислав Барабанов в глазах коллег сумел проявить себя настоящим профессионалом, знающим и любящим своё дело. А для многих своих пациентов доктор Барабанов стал надёжным и верным другом, как говорится, своим Врачом с большой буквы.

Труд кардиолога отмечен почётными грамотами министерства здравоохранения РФ и дважды регионального минздрава, а также премией мэра Южно-Сахалинска в номинации «Дарю жизнь». Станислав Барабанов в 2023 году удостоен почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области».

Владимир СЛАВИН.

Фото из архива Сахалинской областной больницы.

По теме: