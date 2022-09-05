Памятник героям-пограничникам. Монумент установлен в Южно-Сахалинске

В день окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области состоялась торжественная церемония, посвященная открытию памятника защитникам Отечества, Героям Советского Союза, погибшим в схватке с врагами, Петрову Григорию Петровичу и Буюклы Антону Ефимовичу.

14 августа 1945 года у железнодорожной станции Котон (ныне – поселок Победино Смирныховского района) наступающие полковые подразделения были остановлены сильным пулеметным огнем из дзота. Антон Буюклы добровольно вызвался уничтожить дзот и пополз с гранатой к нему. На расстоянии десяти шагов он, получив тяжелое ранение, остановился, но нашел в себе силы подняться и закрыть собой амбразуру дзота.

В конце января – феврале 1940 года, в течение 30 суток находясь в окружении превосходящего в несколько раз противника, Григорий Петров героически руководил обороной вверенного ему гарнизона. Воины дрались до последнего патрона. Несмотря на то, что главный блокгауз был разрушен, подожжен противником и забросан гранатами, никто не дрогнул. Выйдя из блокгауза, Петров с остатками бойцов в рукопашной схватке с лозунгом «Большевики живыми не сдаются» отбивался от противника.

В торжественной обстановке сотрудники Пограничного управления возложили цветы к новому мемориалу и почтили память защитников, погибших за Отечество, минутой молчания, сообщила пресс-служба ведомства.