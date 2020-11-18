Памятный знак на мысе Крильон. Установлен в честь 75-летия Великой Победы

С почетной миссией на самой южной точке острова – мысе Крильон – побывала инициативная группа. Здесь представители областных властей установили мемориальный объект.

Памятный знак представляет из себя четырехугольный гранитный камень. На одной из его сторон высечены название мыса и его координаты, а также надпись «75 лет Победы». На остальных гранях изображены гербы Российской Федерации, Сахалинской области и муниципалитета.

Реализацией инициативы, направленной на сохранение российской и региональной истории, занимаются депутаты областной Думы, островное агентство по делам молодежи и Сахалинский государственный университет, сообщила пресс-служба областного правительства.

– Я считаю, что такие мемориальные объекты важны для патриотического воспитания молодежи и имеют важное краеведческое значение. Интересное наблюдение – многие ездят на крайние мысы и не знают, к каким районам они относятся. К примеру, некоторые люди думают, что мыс Крильон – это Невельский район. Хотя большая часть этого мыса относится к Анивскому району. Таким образом, памятные знаки помогут сахалинцам познавать свой родной край, – отметил депутат областной Думы Александр Болотников.

Летом следующего года памятные знаки установят на мысах Анива, Терпения, Лах, Марии и Елизаветы.

Виктор МАЛЫШЕВ.