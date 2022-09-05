Панк-рок из Холмска. Группа Bullet Band стремится покорить весь Сахалин

Она появилась всего год назад, но уже обрела популярность в родном городе Холмске. В ней шесть старшеклассников: Ольга Степанова, Матвей Сорокин, Дмитрий Ким, Эрнест Федиско, Владислав Сафронов, Софья Носкова. Они – единое целое, каждый из них незаменим. Без Димы, например, могут исполнить только три песни, без Матвея – четыре и без Сони – четыре. Недавно ребята были гостями «Советского Сахалина».

Оля Степанова перешла в десятый класс. В группе отвечает за вокал. Увлечение музыкой ей с раннего детства привил отец, который играл на гитаре. Он и помог ей разучить первые аккорды. Спустя несколько лет девушка решила продолжить обучение в школе игры на гитаре. Там преподавал Дмитрий Кудрявцев, который предложил ей стать участником группы.

Матвей Сорокин (вокал и гитара) инструментом увлекся в десять лет, а спустя четыре года на школьном мероприятии познакомился с Олей и пришел в группу Bullet Band.

Ученику лицея «Надежда» Диме Киму (гитара) 16 лет. Вначале занимался музыкой в Детской школе искусств.

Эрнесту Федиско – 14, он играет на гитаре всего год. А все благодаря его друзьям – Матвею и Владу, которые давно увлечены музыкой.

Владу Сафронову 15, занимается в группе полтора года, играет на барабанах и гитаре.

Соня Носкова учится в 11 классе лицея. Идет на золотую медаль. Через год хочет поступить в университет в Питере или Москве. С детсада занималась танцами, а в 8 классе поменяла танцпол на гитару.

Дмитрий Кудрявцев, продюсер группы, преподает уроки по игре на гитаре в холмской Детской школе искусств. Учился у известного в музыкальной среде Константина Кривеца. До тридцати лет работал в море, но понял, что его призвание все-таки музыка, и в 2016 году пришел в Дом детского творчества. Несколько лет мечтал создать свою группу из талантливых учеников. Так родилась группа Bullet Band.

От «Пули» к Bullet Band

– В прошлом году я собрал шестерых талантливых ребят из трех групп по обучению игры на гитаре, – говорит Дмитрий Кудрявцев. – Полгода мы репетировали, а к Новому году решили, что пора выступать. Вот только имени у группы не было. Матвей предложил название «Пуля». Всем понравилось. А в социальных сетях написали на английском – Bullet Band.

Руководитель группы говорит, что ребята умеют играть на гитаре, барабанах и бас-гитаре, универсальные музыканты.

Группа работает над созданием первого альбома. В нем уже шесть песен. Основной жанр – философский панк.

– На мероприятиях мы выступаем с каверами, – рассказывает Соня. – В нашем репертуаре уже тридцать две песни. Хотя в начале прошлого года Дмитрий Николаевич говорил, что, в лучшем случае, мы сможем разучить десять песен, держать в голове так много музыки – это сложно. На концертах выбираем песни, исходя из возраста аудитории и вокальной нагрузки на солистов.

Матвей и Соня меломаны. Они любят самые разные композиции и выбирают их всегда под настроение. Вот только Соня в последнее время отдает предпочтение песням о любви.

Как относятся родители к увлечению детей?

– По-разному, – говорит Матвей. – В один день они гордятся, а в другой – злятся.

– Тут все гораздо проще, – поясняет Дмитрий Николаевич. – Когда приносят домой двойку, конечно, родители возмущаются и вместо музыки заставляют учиться.

– Мои родители никак не могут понять: «Мы же отдали ее просто на гитару. Почему все лето наш ребенок по 12 часов в день проводит в студии?» – рассказывает Соня. – Впереди экзамены, они беспокоятся, но ничего не запрещают.

– Оля тоже идет на золотую медаль. Вот окончите школу, мы золото продадим и в тур поедем, – шутит Дмитрий.

В августе ребята выступали в детских лагерях «Чайка», «Сахалинская Звезда», «Лесное озеро» и «Юбилейный». Тур спланировали сами: наняли автобус, оплатили проживание. Центр народного творчества в Холмске помог с перевозкой оборудования.

– Мы хотели больше выступлений и практики. Теперь знаем, как нужно планировать выезд на выступления. Я считаю, что нынешние дети в музыкальном плане не отличаются от меня в их же возрасте, – говорит Дмитрий. – Просто возникают новые музыкальные стили.

Кстати, группа Bullet Band с песней «Холмску», которую написал Дмитрий Кудрявцев, выступала на конкурсе к 75-летию области. Первого места ребята не заняли, но получили известность в городе. И планируют вновь выйти с этой песней на публику – на Дне рождения Южно-Сахалинска.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.