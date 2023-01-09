Панк-рокеры продолжают покорять Сахалин. У холмской группы «Bullet band» вышел первый клип на песню «Новогодняя»

Видео снималось три недели, а на монтаж ушло три бессонных ночи.

Песня четыре года ждала, когда же ее покажут широкой публике. Все участники группы, в которой поют и играют школьники, решили, что именно она должна стать заключительным аккордом 2022 года.

– Это была тяжелая, но очень интересная работа, которую удалось закончить с помощью наших друзей, – рассказал руководитель группы Дмитрий Кудрявцев. – Помог с режиссурой клипа наш товарищ Павел Кулаков. В качестве актеров выступили фанаты и знакомые. В результате съемок на морозе мы отсняли 11 локаций, и только три вошло в конечный клип. Во время процесса познакомились с кучей людей, получили уникальный для нас опыт. А по предложению нашего оператора Александра даже расписали тарелку с именами всех актеров. Как в настоящем фильме!

2 декабря группе «Bullet band» исполнился год. За это время вышло восемь песен и один клип. Холмчане заняли второе и третье места в рамках молодежного арт-фестиваля в номинациях «Исполнители песен известных авторов» и «Исполнители песен собственного сочинения». Первое место панк-рокеры выиграли в открытом чемпионате школьников «Образовательное расшколивание». Выступили на Новогоднем огоньке на областном телевидении 31 декабря с новой песней «Новогодняя».

– Много всего произошло с нами за этот год, – говорит Дмитрий Кудрявцев. – Думаю, что следующий будет еще интереснее! Большое спасибо за помощь в создании первого клипа Центральному дому культуры Холмска. Благодаря его коллективу мы смогли грамотно выставить свет и провести съемку на открытии главной елки города. И, конечно, благодарность «Советскому Сахалину». После публикации в газете о холмских ребятах узнал весь регион. «Советский Сахалин» поддерживает талантливых сахалинцев. Один из них Игорь Николаев. Как знать, может, и к группе Bullet band придет оглушительная популярность.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.