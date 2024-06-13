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ЭКОНОМИКА

ПАО «ДЭК» предупреждает своих клиентов о новом способе мошенничества

В ПАО «ДЭК» поступают обращения растерянных клиентов, которые сообщают о телефонных мошенниках, пытающихся выманить персональные сведения под видом оформления льгот на оплату электроэнергии. Неизвестные представляются работниками энергокомпании.

Во время процесса «оформления субсидий или льгот» неизвестные уточняют личные данные жителей (СНИЛС, ИНН, паспорт) либо предлагают пройти по ссылке, которая будет выслана на телефон.

ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, что для использования права на меры социальной поддержки при оплате электрической энергии клиентам необходимо обращаться в отдел социальной защиты населения, расположенный по месту проживания. Иных способов получения льгот не предусмотрено.

Сотрудники ДЭК такие услуги не оказывают, сведения о персональных данных по телефону не собирают.

Все взаимодействия по предоставлению любых документов в компанию производятся через официальные сервисы ДЭК — сайт, личный кабинет клиента – либо при очном посещении клиентского офиса.

Напомним, энергокомпания обслуживает клиентов в семи субъектах ДФО — Республика Саха (Якутия), Приморский край, ЕАО, Амурская область, Камчатский край, Сахалинская область, Хабаровский край.

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