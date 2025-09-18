Парад советских войск в честь победы над Японией. Встреча победителей

18 сентября 1945 года в Александровске встретили 179-й стрелковый полк 79-й стрелковой дивизии, участвовавший в Южно-Сахалинской наступательной операции и прибывший после боёв к месту постоянной дислокации. Полк брал штурмом Харамитогский укрепрайон японцев, железнодорожную станцию и посёлок Котон (ныне Победино), населённые пункты Сисука и Найро (ныне Леонидово и Гастелло).

Вот они победители! Вот она – эта гордая, властная сила, которая поставила на колени врага, которая своим штыком, грудью и кровью освободила Южный Сахалин от японских захватчиков.

Победители вернулись! Это к их ногам покорно склонились теперь вражеские знамёна. Это им сегодня наша слава, любовь.

Провожая бойцов на священную битву с врагом, мы верили и знали: они вернутся и вернутся победителями. Они не обманули наши надежды.

Встреча воинов-победителей вылилась в большой праздник трудящихся Александровска. В час их прибытия все уголки торгового порта были полны народа. Сюда пришли школьники, рабочие, служащие, пришли матери, жёны, невесты.

Вот, затерявшись в огромной толпе, стоит маленькая, худенькая старушка. Она поднялась на носки, всматриваясь вдаль. Кого она пришла встречать — сына, внука? Но всякий, кто смотрит на неё, видит, как в глазах её тихо светится радость, а счастье предстоящей встречи сглаживает морщины.

— Вот он, Вася, сын мой, солдат.

Рядом с ней, смущённо перебирая цветы с любовью подобранного букета, стоит девушка, дальше — окружённая детьми, счастливая гордая мать. А вокруг ликующие колонны людей. И все они с волнением и радостью ждут предстоящей встречи.

Наступает единственная, неповторимая минута. Из ворот порта, чётко отбивая шаг, выходят колонны воинов-победителей.

Люди жадно всматриваются в опалённые ветром родные лица, в ордена на груди, приветствуют и забрасывают колонны яркими цветами. Кто-то преподносит воинам по старинному русскому обычаю хлеб с солью на расшитом полотенце, девушки вручают бойцам пакеты с подарками.

А они всё идут. Воины-победители — рядом старый и молодой. Вот лёгкой, упругой походкой идёт паренёк, почти подросток. В его смуглых руках автомат, на груди поблёскивает медаль, лицо черно от загара и дорожной пыли. Он храбро бился с врагом, готов был каждую минуту отдать свою жизнь за любимую Родину. За ним шагает старый бывалый солдат. Сколько военных дорог прошёл он? Сколько раз видел он в глаза смерть? А разве все остальные в этом строю не такие же замечательные герои? Все они как один самоотверженно сражались за счастье своей Родины…

18 сентября в Александровске на площади им. 15 Мая в честь возвращения воинов-победителей состоялся многолюдный митинг.

С приветственными словами к доблестным воинам Красной Армии, одержавшим новую историческую победу, обратился секретарь городского комитета партии тов. Селицкий.

Затем выступили токарь-стахановец механических мастерских Сахгосрыбтреста т. Смуров, от коллектива хлебосухарного комбината красноармейка т. Фадина.

От участников боёв на Сахалинском участке фронта слово предоставляется майору тов. Чистякову:

— Наш полк с честью выполнил приказ Верховного Главнокоман­дования. С первых же дней боёв воины-дальневосточники невзирая на трудности штурмом овладевали японскими укреплениями, и в результате ошеломляющих ударов враг был повержен. Теперь Южный Сахалин, на котором японцы готовили плацдарм для войны с Советским Союзом, возвращён Советскому государству.

Раздаются крики «Ура!» и звуки Государственного гимна.

Митинг закончен. Но долго ещё на площади гремит музыка, слышатся смех и песни. Воины уже не в строю. Им подана команда: разойдись! Сколько в эту минуту было волнующе-радостных, незабываемых встреч!

Лидия КРАШЕННИКОВА.

(«Советский Сахалин» за 19 сентября 1945 г. Перепечатывается с сокращениями).