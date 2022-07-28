Парада в День ВМФ не будет. Моряки-пограничники отметят профессиональный праздник на боевом посту

В частях пройдут торжественные построения, подъем Андреевского флага, награждение отличившихся, сообщили в региональном погрануправлении береговой охраны. А еще в Корсакове наградят приглашенных сотрудников МЧС за спасение туристов на мысе Анива. Как уже сообщалось, в декабре 2021 года группа людей, решив посетить маяк, попала в бедственное положение, и пришлось проводить спасательную операцию пограничникам и спасателям МЧС совместными усилиями.

Поздравления по-сахалински

На Шикотане Дом культуры села Малокурильское подготовил небольшую, но содержательную концертную программу для моряков-пограничников.

– Вообще-то у нас с моряками налажены добрые и давние контакты, – поделилась его директор Алевтина Усова. – Мы ежегодно проводим мероприятия, тематически связанные с морской военной службой. Вот в этом году прошли игровые программы, мастер-класс по завязыванию морских узлов, праздники, выставки детских рисунков. Сейчас же мы подготовили концертную программу «Призванные морем». Поедем с ней в гости к пограничникам.

В начале сентября 2015 года на рейде Корсакова был организован морской парад с участием отряда кораблей Тихоокеанского флота. Корсаковцы могли полюбоваться выстроенными на рейде по линеечке гвардейским ракетным крейсером «Варяг», эсминцем «Быстрый», большим десантным кораблем (БДК) «Адмирал Невельской», ракетным катером и базовым тральщиком. Торжество было приурочено к празднованию 70-летия с момента окончания второй мировой войны на Сахалине. Помимо этого в областном центре в парадном строю войск гарнизона торжественным маршем прошла рота 155-й отдельной морской бригады, прибывшая на Сахалин на борту БДК «Адмирал Невельской».

А в будни – служба

В апреле нынешнего года пограничники задержали преступную группу из девяти человек, промышлявшую незаконной добычей краба. Она орудовала на побережье Татарского пролива в черте села Пионеры Холмского района. Ущерб государству оценен в пять миллионов рублей. Из незаконного оборота изъяли 342 экземпляра краба. У браконьеров были изъяты три автомобиля и столько же маломерных плавсредств.

Бывает, что пограничникам приходится выступать еще и в роли спасателей. В конце июня нынешнего года в Татарском проливе потерпела бедствие рыболовная шхуна «Орион». Экипаж из четырех человек успел покинуть тонущее судно. Поисково-спасательную операцию сахалинским пограничникам пришлось проводить в условиях почти нулевой видимости из-за тумана. Тем не менее экипаж пограничного сторожевого корабля «Холмск» нашел и поднял из воды на борт всех рыбаков.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

Все началось с инициативы императора Петра I в 1714 году. В честь победы российского флота в сражении при Гангуте была назначена праздничная дата – 27 июля по старому стилю.

В соответствии с указом президента России В. Путина от 31 мая 2006 года День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. Военные парады и военно-спортивные состязания в этот день организуют в местах базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Имена на карте

Моряки российского военного флота оставили заметный след в истории Сахалинской области, их имена отражены в географических названиях. Вот некоторые из них.

Адмирал Геннадий Невельской, исследователь Дальнего Востока, доказавший, что Сахалин является островом.

Степан Макаров, вице-адмирал, герой русско-японской войны, океанограф, полярный исследователь и к тому же кораблестроитель.

Василий Головнин – вице-адмирал, мореплаватель, руководитель двух кругосветных экспедиций.

«Новик» — такое название носил русский бронепалубный крейсер II ранга, получивший неофициальное название сахалинского «Варяга». Корабль и его геройский экипаж отличились в русско-японской войне у Порт-Артура.

В 1904 году, после битвы с японцами у Корсакова, крейсер получил серьезные пробоины, экипаж был вынужден его затопить. Село Новиково Корсаковского района названо в честь этого корабля.