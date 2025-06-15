Парадоксы парковочного комфорта не первый год наблюдаются в аэропорту Южно-Сахалинска

На подъезде к воздушным воротам областной столицы можно наблюдать картину: круговой перекрёсток, направо – заезд на привокзальную площадь, прямо – на стоянку со шлагбаумом только для транспорта аэропорта или тех, у кого спецпропуск. Ну а налево небольшая площадка, дальше – поле, въезд туда перегорожен бетонным блоком. И на этом пятачке кучкуются автомобилисты – кому хватило места. Хотя дальше оборудованы зоны для краткосрочной и долгосрочной парковки, немаленькие (во всяком случае, с первого взгляда) по размеру.

Откуда берётся «воздух»?

Как ни парадоксально, сервис на стоянке в аэропорту Южно-Сахалинска (одном из самых современных на Дальнем Востоке!) пассажиров, мягко говоря, не устраивает. Чем? Я сел за руль автомобиля и, оказавшись на территории аэровокзала, понял причину недовольства людей.

Водителю, заехавшему через шлагбаум на площадь перед аэровокзалом, даётся на всё про всё лишь 15 бесплатных минут. Задержался на час – плати 400 руб.

Места тут достаточно, но, когда прибывает самолёт из Москвы, припарковаться поближе к входу в аэровокзал проблематично. Вот и мне, оказавшемуся здесь в такой момент, пришлось искать свободный пятачок.

Но это не критично. Если нет желания платить или ждать приходится дольше – добро пожаловать на бесплатную стоянку, введённую в строй в июле 2024 года. По площади она немаленькая и находится, как значится на сайте авиагавани, в шаговой доступности.

Шаг, конечно, у всех разный. Мой путь от бесплатной парковки до входа в аэровокзал оказался неблизким и некомфортным.

Хорошо, что к дороге проложен тротуар. Однако переходить проезжую часть нужно по «зебре», а её по пути следования нет. Не хочешь нарушать правила, подвергать свою и чужую жизни опасности – тогда нужно возвращаться к обозначенному знаком «пешеходнику», что удлиняет путь. А если ты с детьми и багажом? Можно выйти к переходу с другой стороны стоянки, но тротуаров по пути уже не будет.

Временные неудобства стали постоянными

Неудивительно, что реакция на открытие такой бесплатной парковки была очень эмоциональной, в виртуальном пространстве люди удивлялись, язвили и ругались. Были предложения пустить от этой площадки автобус или же вернуть бесплатную парковку на прежнее место – до открытия нового здания она была там, где сейчас платная зона парковки и площадка для общественного транспорта. Аэро­порт действительно был в шаговой доступности. Но накануне запуска нового комплекса эту территорию закрыли.

Машины ставили как могли – на грунтовые участки вблизи парковочной зоны нового аэровокзала (тогда это было возможно, теперь – никак, там шлагбаум). Парковались на обочинах вдоль дороги, ведущей к воздушным воротам.

В первые месяцы работы нового аэровокзала можно было списать всё на временные неудобства. Потом стали ужесточать меры – соблюдение Правил дорожного движения контролирует дорожный патруль. Висят знаки, запрещающие стоянку, и таблички, предупреждающие о видеофиксации нарушений. Бороться с нарушениями необходимо, никто с этим не спорит. Но параллельно надо создавать условия, чтобы автомобилистов не толкали на них.

С одной стороны, можно было бы увеличить срок бесплатного пребывания транспорта на стоянке. Отведённых 15 минут реально не хватает. Вход в аэровокзал один. До него надо дойти, постоять в очереди на досмотр (такие правила транспортной безопасности продиктованы необходимостью), донести багаж тех, кого провожаешь, до стойки регистрации, после проделать путь до автомобиля. Лично я в 15 минут не уложился, хотя никаких сумок никому не нёс и на досмотре ко мне не возникло претензий.

Повторно воспользоваться 15-минутной услугой бесплатной парковки автовладельцы могут через полчаса после того, как покинут территорию аэровокзала. Всегда ли это удобно?

Жалоб нет, а тариф «кусается»

Ну и самое, как мне показалось, существенное: после первого часа стоянки за шлагбаумом включается посуточный тариф.

В первые сутки он составляет 1200 руб., во вторые и последующие – 600 руб. Интересная получается арифметика: простоял на платной парковке 1 час 5 минут – и плати уже 1200 вместо 400 рублей? А такое вполне вероятно, если, к примеру, встречаешь группу пассажиров – пока они выйдут с багажом, дойдут до автотранспорта, загрузятся… Не случайно на стоянке за пределами платной парковки немало микроавтобусов, ожидающих организованные группы приезжающих. Пристраиваются там и таксисты, заказы в аэропорт у них бывают по несколько раз в день. Выгодно ли им каждый раз отдавать по 400 рублей?

Если нельзя увеличить время бесплатной парковки, почему бы не уменьшить плату? Про это, кстати, говорили сами автомобилисты. Людей такой тариф, как выясняется, «кусает».

В руководстве аэровокзала мне ответили, что жалоб по поводу организации парковки от пассажиров не поступало. Но как бы то ни было, перед прилётом московского самолёта транспорт скапливается и на обочине кругового перекрёстка, и на обочинах дороги, невзирая на запрещающий знак с табличкой о принудительной эвакуации за нарушение. Довелось увидеть, как с просёлочной дороги, что идёт мимо огороженной зоны парковки, выехал автомобиль. Возможно, ему удалось проскочить шлагбаум, когда он был поднят. Нюанс в другом – выезжать оттуда можно только во встречном направлении на полосу с односторонним движением, которая ведёт в парковочную зону авиагавани. Другого пути нет, и это может привести к ДТП.

Бывают случаи, когда личный транспорт заезжает на выделенную полосу для маршрутных автобусов, хотя это запрещено.

Не исключено, что автомобилисты уже не рассчитывают на изменения, не пишут жалобы, а просто стараются найти лазейки. Но всё-таки зададим вопрос: возможно ли внести корректировки в правила парковки?

Быть может, на месте нынешней бесплатной парковки имеет смысл организовать площадку для длительной стоянки, а на её место перенести нынешнюю бесплатную стоянку, чтобы она действительно была в шаговой доступности? Предусмотреть пешеходный тротуар и пешеходные переходы. Пересмотреть несоразмерные тарифы. У нас всё-таки не Москва, а они, похоже, круче, чем в Шереметьево.

Хорошо бы руководству аэровокзала найти золотую середину, чтобы и требования транспортной безопасности соблюсти, и сделать сервис для потребителей более удобным.

Евгений АВЕРИН.

Фото автора.