Парк авиакомпании «Аврора» пополнится новыми вертолетами

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» заключила соглашение о намерениях на поставку десяти вертолетов Ми-171А2 и одиннадцати вертолетов Ми-171А3 с АО «Вертолеты России». Подписание документов состоялось на днях в Москве в ходе XV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2022.

Планируется, что уже в ближайшие два- три года вертолеты начнут работать на Дальнем Востоке.

— Соглашение о поставках новых отечественных вертолетов усиливает основу для развития маршрутной сети единой дальневосточной авиакомпании в сегменте, обеспечивающем полеты в наиболее труднодоступные населенные пункты — отметил генеральный директор АО авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Как уже сообщалось, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента Юрий Трутнев поручил проработать вопрос по включению в авиапарк «Авроры» вертолётной техники российского производства.

— Авиапарк единой дальневосточной авиакомпании должен дополняться новыми судами. Это как закупка новых самолётов, так и предложение по использованию вертолётов. Дальний Восток – огромная территория нашей страны. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами», – подчеркнул вице-премьер.