Паром «Сахалин-10» вернулся на линию Ванино – Холмск досрочно

Этот дизель-электроход Сахалинского морского пароходства уже приступил к работе на паромной переправе между Сахалином и материком.

Позади плановое техническое обслуживание и освидетельствование в Российском морском регистре судоходства, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В период отсутствия «Сахалина-10» – с апреля – на переправе были задействованы «Сахалин-8» и «Сахалин-9», а также теплоход «Александр Деев», который в том числе доставлял в регион опасные грузы. После возвращения в строй «Сахалин-10» доставка грузов должна заметно ускориться.

Антон СМОЛЯКОВ.