Паром «Сахалин-10» выходит на линию

С этой же целью несколько позднее намеченного срока уйдет в плановый ремонт «Сахалин-9», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Он сойдет с линии Ванино – Холмск 1 апреля и вернется в строй 23 мая. Соединять наш остров с материком наряду с «десяткой» будет «Сахалин-8».

Как уже сообщалось, в нынешнем феврале из-за непростой ледовой обстановки в Татарском проливе возникла задержка семи рейсов, что привело к скоплению груза в порту Ванино.

Учитывая высокую потребность, перевозчик работает над дополнительными мерами по увеличению провозной способности переправы. Кроме того, доставить груз на Сахалин можно, используя альтернативный маршрут через Владивосток, напоминает областной минтранс.

Эдуард САМОЙЛОВ.