Паромную переправу ждет обновление. Реконструкция береговых сооружений не остановит морское сообщение

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») рассмотрело проектно-сметную документацию и дало положительное заключение на реконструкцию береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения в морском порту Ванино. А в Холмском морском порту уже идут работы. Застройщик – ФГУП «Росморпорт».

В июле на совещании, посвященном морскому сообщению и инфраструктуре на Дальнем Востоке, зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал ускорить работы на этом направлении. Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» предусматривает реконструкцию в Ванино причалов № 14 и № 14а в составе автомобильно-железнодорожного комп­лекса Ванино – Холмск, замену подъемно-переходных мостов, ремонт технологических зданий паромной переправы и соединительной эстакады для въезда на пирс автотранспорта, а также реконструкцию морских устоев.

По словам Валерия Ов­чинникова, главного эксперта проекта отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России, реконструкция причального комплекса в морском порту Ванино на линии Ванино – Холмск повысит безопасность транспортного сообщения с Сахалином.

Проектом предусмотрена установка на подходе к пирсу нового навигационного оборудования.

Что касается реконструкции холмского морского порта, в августе был завершен демонтаж верхнего строения причала и подъемно-переходного моста и частично бычковых опор. Изъято около 30 тыс. кубометров грунта при дноуглублении. Специалисты начали возведение причальной стенки, им предстояло забетонировать тумбовые массивы, устроить опорные и пролетные балки.

Не остановит ли реконструкция паромное сообщение на линии Ванино – Холмск? Готова ли островная гавань к приему и обслуживанию нового парома «Александр Деев», построенного амурскими корабелами? Когда ожидается его приход на Сахалин?

На вопросы «Советского Сахалина» ответил замминистра транспорта региона Максим Жоголев:

– Реконструкция порта в Ванино идет уже не первый год, она касается в первую очередь железнодорожной инфраструктуры. Работы на паромном комплексе проводятся так же, как и в холмском порту – без вывода судов из эксплуатации. В Ванино требуется нарастить причальную стенку. В нашем же случае речь идет о полной реконструкции – в частности, о дноуглублении.

В следующем году предстоит сдача двух паромных комплексов. Процесс разбит на этапы. Первый планируется запустить ближе к лету, второй – к концу года. Дело в том, что параллельно оба комплекса модернизироваться не могут: один обязательно нужен, чтобы обслуживать паромы.

Прибытия парома «Александр Деев» в Холмск ожидали в октябре, но сроки «подвинулись». Судно вышло на швартовные испытания. Сейчас, по отчетам судостроительной компании, проводится донастройка узлов, агрегатов по всем заявленным параметрам. На это может потребоваться несколько месяцев. Точные сроки ввода в эксплуатацию пока вряд ли кто назовет. Нужно ведь учесть, что практики строительства таких паромов у наших судостроителей давно не было, поэтому каждый процесс приходится проводить с чистого листа.

Есть и другие нюансы. Например, часть оборудования иностранного производства, и на его наладку требуется немного больше времени. Ввод в эксплуатацию второго такого же парома, «Василия Ощепкова», мне кажется, должен идти «повеселее». Всегда так: с головным судном все бывает сложнее и дольше. Оно же первое, а второе уже серийное. Как только корабелы отладят первый паром, перекинут все силы на второй. О сроках поточнее можно будет сказать, когда головное судно пройдет все испытания и можно будет выстроить полноценный график.

Может ли внести свои коррективы в движение паромов приближающаяся зима? Новым паромам зима абсолютно не страшна, они изначально рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию.

Николай ПИТЕРСКИЙ.