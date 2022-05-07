«Парта Героя» установлена в третьей школе города Невельска

Это в память Михаила Петровича Девятаева- советского летчика, бежавшего из немецкого плена в феврале 1945 года. Девятаев вместе с другими пленными работал на секретном объекте, где фашисты выпускали ракеты «ФАУ».

В один из дней он пробрался на аэродром и с группой десяти советских военнопленных угнал вражеский самолёт. Отважным воинам удалось долететь до расположения наших войск.

Через двенадцать лет храброму пилоту было присвоено звание Героя Советского Союза.

Михаил Девятаев в 1985 году открывал в невельской школе №3 комнату Боевой Славы и памятник «Никто не забыт, ничто не забыто» на территории учебного заведения. Переписку со знаменитым летчиком вела Тамара Дементьевна Маркова, она и пригласила Героя посетить город Невельск.

Учителю географии, основателю школьного музея доверили открывать памятный объект.

Право первой провести учебный год за «Партой Герой» было предоставлено победительнице муниципальных конкурсов, отличнице, ученице четвертого класса Кристине Тен.



Как сообщила куратор проекта депутат областной Думы Наталья Коршунова, в общеобразовательных организациях области открыты свыше 30 памятных объектов.

Владимир Николаев.