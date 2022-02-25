Партия «Единая Россия» призывает островитян оказать всестороннюю поддержку жителям Донецкой и Луганской республик

В связи с тяжелой обстановкой, сложившейся в Донецкой народной республике и Луганской народной республике, массовой эвакуацией людей, среди которых много детей, в том числе и грудных, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов, требуется помощь людям, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации, без родных и близких.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с самого начала оказывала всестороннюю поддержку и помощь жителям республик, и намерена продолжить эту работу. Партия объявила о сборе вещей и денежных средств. Сахалинцы и курильчане не могут оставаться в стороне от этого важного дела. Сахалинское региональное отделение Партии «Единая Россия» присоединилась к акции поддержки и объявляет сбор гуманитарной помощи.
Перечень вещей, которые можно предоставить в пункт приёма вещей:
• Полотенца бумажные;
• Салфетки бумажные;
• Туалетная бумага;
• Одноразовая посуда, стаканы, кружки, ложки, вилки;
• Постельное белье;
• Полотенца банные;
• Полотенца для рук;
• Одеяла;
• Подушки;
• Пеленки;
• Памперсы;
• Развивающие игры для детей с ОВЗ (кубики, мякиши, элементарные пазлы);
• Альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, раскраски;
• Школьные принадлежности (тетради, ручки, карандаши и т.д.);
• Детские игрушки;
• Одежда 0-1 (ползунки, рубашки, кофты);
• Детские бутылочки;
• Соски (пустышки);
• Нижнее белье детское;
• Детские носки;
• Игрушки;
• Настольные игры.
Перечень пунктов сбора вещей для беженцев:
1. ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов» (г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, 34);
2. Отделение ГКУ ЦПСО по Александровск-Сахалинскому району (г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 21-а);
3. Отделение ГКУ ЦСПСО по Анивскому району (г. Анива, ул. Ленина, 20);
4. Отделение ГКУ ЦСПСО по Долинскому району (г. Долинск, ул. Комсомольская, 27);
5. Отделение ГКУ ЦСПСО по Корсаковскому району (г. Корсаков, ул. Советская, 23);
6. Отделение ГКУ ЦСПСО по Макаровскому району (г. Макаров, Ленина, 20)
7. Отделение ГКУ ЦСПСО по Невельскому району (г. Невельск, ул. Советская, 55);
8. Отделение ГКУ ЦСПСО по Ногликскому району (пгт. Ноглики, пер. Школьный, 8);
9. Отделение ГКУ ЦСПСО по Охинскому району (г. Оха, ул. Советская, 31);
10. Отделение ГКУ ЦСПСО по Поронайскому району (г. Поронайск, ул. Саперная, 5);
11. Отделение ГКУ ЦСПСО по Смирныховскому району (пгт. Смирных, ул. Маяковского, 5);
12. Отделение ГКУ ЦСПСО по Томаринскому району (г. Томари, ул. Садовая, 43);
13. Отделение ГКУ ЦСПСО по Тымовскому району (пгт. Тымовское, ул. Октябрьская, 83);
14. Отделение ГКУ ЦСПСО по Углегорскому району (г. Углегорск, ул. Лейтенанта Егорова, д.4);
15. Отделение ГКУ ЦСПСО по Холмскому району (г. Холмск, ул. Победы, 16);
Пункты приема вещей будут работать будут с 25 февраля по 5 марта включительно с 11 до 20 часов, в том числе в субботу и воскресенье.