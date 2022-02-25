Партия «Единая Россия» призывает островитян оказать всестороннюю поддержку жителям Донецкой и Луганской республик

В связи с тяжелой обстановкой, сложившейся в Донецкой народной республике и Луганской народной республике, массовой эвакуацией людей, среди которых много детей, в том числе и грудных, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов, требуется помощь людям, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации, без родных и близких.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с самого начала оказывала всестороннюю поддержку и помощь жителям республик, и намерена продолжить эту работу. Партия объявила о сборе вещей и денежных средств. Сахалинцы и курильчане не могут оставаться в стороне от этого важного дела. Сахалинское региональное отделение Партии «Единая Россия» присоединилась к акции поддержки и объявляет сбор гуманитарной помощи.

Перечень вещей, которые можно предоставить в пункт приёма вещей:

• Полотенца бумажные;

• Салфетки бумажные;

• Туалетная бумага;

• Одноразовая посуда, стаканы, кружки, ложки, вилки;

• Постельное белье;

• Полотенца банные;

• Полотенца для рук;

• Одеяла;

• Подушки;

• Пеленки;

• Памперсы;

• Развивающие игры для детей с ОВЗ (кубики, мякиши, элементарные пазлы);

• Альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, раскраски;

• Школьные принадлежности (тетради, ручки, карандаши и т.д.);

• Детские игрушки;

• Одежда 0-1 (ползунки, рубашки, кофты);

• Детские бутылочки;

• Соски (пустышки);

• Нижнее белье детское;

• Детские носки;

• Игрушки;

• Настольные игры.

Перечень пунктов сбора вещей для беженцев:

1. ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов» (г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, 34);

2. Отделение ГКУ ЦПСО по Александровск-Сахалинскому району (г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 21-а);

3. Отделение ГКУ ЦСПСО по Анивскому району (г. Анива, ул. Ленина, 20);

4. Отделение ГКУ ЦСПСО по Долинскому району (г. Долинск, ул. Комсомольская, 27);

5. Отделение ГКУ ЦСПСО по Корсаковскому району (г. Корсаков, ул. Советская, 23);

6. Отделение ГКУ ЦСПСО по Макаровскому району (г. Макаров, Ленина, 20)

7. Отделение ГКУ ЦСПСО по Невельскому району (г. Невельск, ул. Советская, 55);

8. Отделение ГКУ ЦСПСО по Ногликскому району (пгт. Ноглики, пер. Школьный, 8);

9. Отделение ГКУ ЦСПСО по Охинскому району (г. Оха, ул. Советская, 31);

10. Отделение ГКУ ЦСПСО по Поронайскому району (г. Поронайск, ул. Саперная, 5);

11. Отделение ГКУ ЦСПСО по Смирныховскому району (пгт. Смирных, ул. Маяковского, 5);

12. Отделение ГКУ ЦСПСО по Томаринскому району (г. Томари, ул. Садовая, 43);

13. Отделение ГКУ ЦСПСО по Тымовскому району (пгт. Тымовское, ул. Октябрьская, 83);

14. Отделение ГКУ ЦСПСО по Углегорскому району (г. Углегорск, ул. Лейтенанта Егорова, д.4);

15. Отделение ГКУ ЦСПСО по Холмскому району (г. Холмск, ул. Победы, 16);

Пункты приема вещей будут работать будут с 25 февраля по 5 марта включительно с 11 до 20 часов, в том числе в субботу и воскресенье.