Партия «Газелей», «Уазов» – «Патриотов» пополнила автопарк медучреждений региона

13 «Газелей» отправлены на станции скорой помощи. 12 «УАЗов» — «Патриотов» и «Санитарных» предназначены для выполнения прочих задач медицинских учреждений. Ключи от спецтранспорта представителям четырнадцати больниц вручил губернатор Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новые машины отправились в Анивский, Ногликский, Поронайский, Углегорский, Смирныховский, Невельский, Долинский, Томаринский, Александровск-Сахалинский, Корсаковский, Курильский, Южно-Курильский, Северо-Курильский районы и село Синегорск. 13 машин скорой помощи оснащены современным оборудованием и предназначены для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

В автомобилях установлена инновационная система полного привода для обеспечения дополнительной надёжности при движении на скользкой дороге и по бездорожью.

На сегодняшний день бригады скорой медицинской помощи в островном регионе укомплектованы 106 автомобилями, только треть из них старше пяти лет. За счет реализации федеральных программ, выделения средств из областного бюджета автопарк ежегодно пополняется. Это позволяет снижать затраты на ремонт машин.

Еще 4 автомобиля «УАЗ-Патриот» и 8 машин «УАЗ Санитарный» поступили в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Всего в рамках проекта лечебные организации области в этом году пополнили 94 единицы транспорта. Большая часть из них уже поступила в автохозяйства.