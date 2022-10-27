«Парту героя» сахалинской школы отправили на переделку

Сахалинца Юрия Крылова посмертно наградили орденом Мужества и похоронили в родном Шахтерске — в феврале 1995 года наш земляк погиб в бою с террористами на территории Чеченской республики. В 2022 году в школе № 1, где учился солдат, установили «парту героя» в его честь. Вот только в надписи на парте изготовители допустили ошибки.

Юрий Крылов родился 11 октября 1975 года. Окончил лицей (бывшее ПТУ № 9), и в декабре 1993 года ушел в армию. В конце 1994 года 245-й гвардейский мотострелковый Гнезненский полк, базирующийся в Нижегородской области, пополнили дальневосточниками, в том числе и Юрий. И краснознаменное соединение, едва успев пройти боевое слаживание, пошло на штурм Грозного в составе группировки «Юг», которой командовал легендарный генерал Геннадий Трошев.

В первых же боях полк понес тяжелые потери, но боевую задачу выполнил. Погиб и

помощник гранатометчика Юрий Крылов. За проявленный героизм сахалинца наградили орденом Мужества.

Увековечивание имен героев на учебной мебели — областная традиция. За такими партами обычно занимаются лучшие ученики.

Но в Шахтерске с «партой Юрия Крылова» вышло досадное недоразумение. В тексте надписи производители допустили ошибки — 245-й полк назван «монострелковым» (такого рода войск не существует), Вооруженные Силы РФ написаны строчными буквами.

Специалисты управления образования администрации Углегорского района связались с исполнителем и отправили парту на переделку. И.о. начальника управления образования Анна Ляхова объяснила: макет был грамотным, ошибки допущены при изготовлении, надпись в течение недели приведут в соответствие с правилами русского языка.

В шахтерской школе уточнили: за партой героя, установленной в кабинете истории, будут заниматься не только отличники, но и те ученики, кто проявит себя в общественной деятельности, добьется хороших результатов в спорте.

— Дети будут меняться в течение года, — объяснила и.о. директора школы № 1 Елена Нагайцева. — Вот кто-то проявил себя в учебе, в соревнованиях, он молодец, и теперь будет сидеть за партой героя.

Инцидент в шахтерской школе — это не частный случай. Проблема подобных ошибок несколько шире, чем простое недоразумение или недостаточный контроль за изготовлением памятной надписи. Речь идет о едва ли не катастрофическом снижении общей грамотности россиян: признаков беды достаточно, чтобы обстоятельно обсудить с читателями «Советского Сахалина» эту тенденцию. Что мы и намерены сделать в ближайшее время.

Николай Шелепов.