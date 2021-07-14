Паруса надежды на фоне Сахалина. Сахалинские яхтсмены поборются за победу сразу в двух соревнованиях

«Кубок залива Невельского» и «Паруса надежды» — так называются эти состязания, к которым усиленно готовятся воспитанники Валерии Орловой, тренера по парусному спорту СШОР летних видов спорта имени Э.М. Комнацкого и, конечно, их конкуренты.

— «Кубок залива Невельского» — традиционные соревнования, возраст спортсменов 9-16 лет. В своих ребятах я уверена, настраиваемся только на победу. Хотя, нужно признать, мальчишки и девчонки из Ванино – неслабая команда, — поделилась Валерия Орлова. — В рамках кубка с 20 по 22 июля пройдет еще и региональный турнир – «Паруса надежды». Зачеты в соревнованиях раздельные, а главный параметр оценивания един – скорость преодоления дистанции. А в этом все – мастерство, умения, навыки.

А дальше будет насыщенный событиями август. Ориентировочно 30 июля – 1 августа в Невельске пройдут традиционные соревнования по случаю Дня сивуча. Обычно гонки организуют в акватории за брекватером, естественно, в черте Невельска. Свои команды выставляют Холмск и Невельск, где действует парусная школа. Между прочим, наши соперники не лыком шиты, борьба за победу предстоит нешуточная, — рассказала Валерия Орлова.

Тренер поделилась с «Советским Сахалином» своими впечатлениями о выступлениях сахалинской сборной во Владивостоке, где недавно прошли статусные межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок Семь Футов».

— Гонки проводились с 4 по 10 июля в бухте Золотой Рог в столице Приморья. Соревнования традиционные, организованы уже в 22 раз. В общей сложности на участие в турнире заявилось более 100 участников в пяти классах из Ванино, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Владивостока и с Сахалина. В островной сборной было 6 спортсменов: три выступали в классе «Оптимист», два – в классе «Лазер 4,7» и один – в классе «Лазер Радиал».

Погода не позволила провести все запланированные гонки, в последний день поднялся сильный штормовой ветер. Тем не менее, 9 гонок состоялось, определены победители и призеры. У сахалинцев два вторых места и одно третье, бронзовое. В классе «Лазер 4,7 — девушки» серебро завоевала Полина Христникова; в классе «Лазер Радиал — Юноши» второе место у Романа Лаушкина; в классе «Оптимист — девочки до 12 лет» обладательницей бронзовой медали стала Анастасия Шкуратова.

Наши ребята не впервые выступают на таких соревнованиях. Хотелось бы, конечно, чтоб сахалинцы заняли все первые места. Но в прошлом году из-за пандемии мы никуда не выезжали. Особенности другой акватории, погодных условий, течений в бухте Владивостока приходилось изучать уже в ходе соревнований… Тем не менее, у всех настроение боевое, ребята готовы к новым стартам.

«Советский Сахалин» в публикации «К новым победам на всех парусах» в номере за 6 июля рассказал о подготовке холмских яхтсменов к выступлению во Владивостоке.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.