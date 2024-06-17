Офицер-пограничник прислал в редакцию из Санкт-Петербурга пейзаж сахалинского художника Гиви Манткавы

В прошедшую пятницу журналисты «СовСаха» орудовали ножами и пассатижами, распаковывая посылку из Санкт-Петербурга, – в редакцию привезли картину Гиви Михайловича Манткавы «Пасмурный день». В скором времени полотно займёт место в галерее островного художника, размещённой на первом этаже гостиницы «Лада» (Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 154).

Гиви Манткава написал «Пасмурный день» в 1985 году. В этот период один из значительных художников острова (да и всей современной России) окончательно вернулся к инструментам русского реализма, отложив авангардные приёмы или этнические эксперименты. На полотне – всем понятный островной пейзаж, финал мокрого лета или первые месяцы осени. На морском берегу аккуратно расставлены дома и здания какой-то заставы… Может быть, это подразделение погранотряда в Таранае?

– Это не Таранай, – возражает пограничный лёт­чик, сослуживец бывшего владельца картины. – Вот эти локаторы точно для авиации. Скорее всего, это Горячий пляж на Кунашире, где приводнялись гидросамолёты.

Бывший владелец картины «Пасмурный день» знает место наверняка, мы ещё свяжемся с ним. Если заставу или комендатуру с пейзажа узнает наш читатель, ждём его звонка по телефону (4242) 43-20-15. Тогда вместе установим истину.

В любом случае картина «Пасмурный день» (как и все островные полотна Манткавы) – отличное пособие по истории области. С момента написания прошло почти сорок лет, и, если речь идёт о Горячем пляже, этих зданий и локаторов уже нет. Но до сих пор популярны местные ванны с термальными источниками – в их честь и назван курильский посёлок.

В августе 1990 года в ваннах Горячего пляжа купался председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин – будущий первый президент России. «Советский Сахалин» тогда спросил Бориса Николаевича, почему журналистам сложно попасть на Курилы?

Президент отвечал находчиво: «Туда не только прессе, туда вообще очень сложно попасть. Моя семья недавно отдыхала здесь, во Владивостоке. Но на Курилы пробраться не смогла». С тех пор прошло 34 года, но транспортная доступность Кунашира до сих пор вызывает нарекания, хотя теперь в другом ракурсе.

Хорошо, что у островной области нет проблем в сообщении с Санкт-Петербургом. Поэтому «Пасмурный день» вернулся в Южно-Сахалинск без приключений. В первые дни июля редакция представит картину Гиви Манткавы на медиасаммите в торгово-деловом центре «Столица». А затем картину выставят в галерее гостиницы «Лада».

Николай ШЕЛЕПОВ.