Пассажир безвокзальный. В этой роли сегодня невольно оказывается тот, кто отправляется из Холмска в дорогу пароходом, автобусом или поездом

Холмск принято называть морскими воротами Сахалина, и это действительно так. По грузообороту Холмский морской торговый порт — безусловный лидер в регионе. Ежегодно здесь обрабатывают до 2,5 млн тонн грузов. Пальму первенства держит порт и по числу пассажиров: ежегодно переправой Ванино – Холмск пользуются более 25 тыс. человек.

Паромную переправу Ванино – Холмск открыли почти полвека назад. А в конце 1975 года здесь ввели в эксплуатацию новое здание морского вокзала.

Хороший получился вокзал. Городская достопримечательность! Любимое место встреч и прощаний командированных и туристов. Здесь тебе и билетные кассы, и зал ожидания, и комната отдыха, и всякие службы…. Захотел пообедать — всегда пожалуйста. Пожелал руки вымыть — милости просим. Голова закружилась от местных достопримечательностей — аптечный киоск тут как тут.

Объявили посадку на паром, и по путепроводу топаешь куда надо. Вышел на пирс, и вот он, красавец «Сахалин-2» у причальной стенки. Или «Сахалин-6», кому что нравится. Поднялся на борт, разместился в каюте — и полный вперед, на материк! Плюс выходы на верхнюю палубу, полюбоваться Татарским проливом.

Но это было вчера. И даже позавчера. Сегодня элементарная посадка на паром представляет собой крупномасштабное дорожно-пешеходное мероприятие. Наш корреспондент решил попробовать себя в роли туриста. И вот что из этого получилось.

Из «морских ворот» на автобус

Холмск не является конечной точкой вашего путешествия на Сахалин? Тогда приготовьтесь размяться доброй прогулкой по городским улицам и сопкам. Хорошо, если вам нужно пересесть на автобус, чтобы добраться до Южно-Сахалинска, соседнего Невельска или сел ближайших районов — считайте, вам повезло.

Пригородные и междугородние автобусы стерегут пассажиров прямо у здания бывшего морвокзала. Здесь же обитают голосистые частные извозчики на микроавтобусах.

— Южный-вьюжный! — кричит на всю площадь самый озорной частник.

Пугаться громких криков и лихого вида самодеятельных таксистов не следует, да и стоимость поездки в Южно-Сахалинск, как выяснилось, обойдется дешевле, чем у официального перевозчика. Но все-таки на муниципальных или областных машинах ехать надежнее.

Здания автовокзала, увы, нет, потому ждать автобус придется на остановке. А под дождем или зимой в мороз, каково это?!

На привокзальной площади в передвижных торговых точках даже можно купить что-нибудь съестное, чтобы не оголодать в дороге. Вот такой ненавязчивый автотранспортный сервис. Этакий импровизированный автовокзал для не особо привередливых пассажиров.

С корабля на поезд

Потенциальных пассажиров железной дороги, выходящих в Холмск из «морских ворот», до сих пор обслуживают две станции — Холмск-Южный и Холмск-Северный. Обе расположены в разных концах города и открыты еще в период Карафуто — в 20-х годах прошлого века.

Станцию Холмск-Юж­ный японцы определили для пассажирских перевозок, потому разместили ее близ рабочих кварталов целлюлозно-бумажного завода. И построили здесь здание вокзала — строгое, но оригинальное, почти модерновое. Его снесли в конце 90-х годов, лишив туристов и сахалинцев настоящей жемчужины японской транспортной инфраструктуры. И нового вокзала не построили.

Северной станции выпала судьба обслуживать грузы, в 40-х годах открыли ее для пассажиров. Сейчас она соединяет город с дачными селами и соседним райцентром Томари.

От парома до обеих станций можно добраться городским автобусом, но если решитесь пойти пешком, рассчитывайте силы на километр пути к южной остановке «Орлана» у пересечения Вокзальной и Советской улиц. И на большой забег к Холмску-Северному — он расположен в другом конце города, на Лесозаводской улице.

С поезда и автобуса на паром

Если же вы решитесь уехать из Холмска на пароме, дожидаться морского перевозчика придется… на вершине одной из холмских сопок, в зале ожидания «Трансагентства», поселившемся в здании бывшего почтамта на площади Ленина.

Приехав в портовый город автобусом, будущий обитатель паромных кают вынужден подниматься по улице Морской, переходить железнодорожные пути, затем поворачивать на улицу Победы и вновь подниматься на главную городскую площадь. Хорошо, если этот путь пассажир проделает без багажа, но горе тому, кто взял в дорогу массивные чемоданы.

Железнодорожная станция Холмск-Южный лежит в прямой видимости зала ожидания. Но никакого пути напрямик по крутому склону сопки не предусмотрено. Чтобы попасть на площадь Ленина, придется делать петлю по Советской и Школьной улицам.

А уж Холмск-Северный находится от зала ожидания «Трансагентства» аж в двух километрах — такова география города на «крутом бережку далекого» Татарского пролива.

Было… И сплыло

Вплоть до эпохи приватизации проблем с морским вокзалом не возникало. Большое современное здание исправно служило морякам, портовикам и пассажирам. В лихие 90-е морской вокзал несколько подрастерял свое былое великолепие, однако продолжал исправно функционировать. В «нулевые» он тоже не закрывался, однако использовать вокзал по его прямому назначению Сахалинскому морскому пароходству становилось все трудней. Поскольку здание числилось на балансе Холмского морского торгового порта, Сахалинскому морскому пароходству приходилось его арендовать, причем отнюдь не задешево.

Еще свежа в памяти сахалинцев нашумевшая история 2020 года о росте тарифов на перевалку грузов в Холмском торговом порту. Об этом наша газета писала в материале «Холмский морской торговый порт крут в тарифах» (см. «Советский Сахалин» № от 31 июля 2020 г.). Напомним, речь шла о неоправданно высоких тарифах, установленных за проезд автотранспорта по территории порта.

Тогда несколько сот метров от причала до пропускного пункта, которые предстояло преодолеть легковым и грузовым автомобилям, доставленным с материка, обходились владельцам автомобилей от 5 до 40 тысяч рублей. После вмешательства губернатора Валерия Лимаренко тарифы были отрегулированы до 2 – 7 тыс. руб.

Да, а что же вокзал? Его история, по сути, завершилась несколько лет назад, когда Сахалинское морское пароходство посчитало аренду мероприятием затратным и отказалось ее продолжать. Сейчас здание по документам морским вокзалом не является, а числится производственным помещением. Впрочем, это не мешает торговому порту по-прежнему сдавать его в аренду. В частности, в здании расположен большой фирменный магазин Kari (продажа обуви и аксессуаров).

А еще здесь работает касса по продаже билетов на междугородние автобусные маршруты — в Южно-Сахалинск, Невельск, Чехов…

Это для тех, кто предпочитает передвигаться на колесах. А желающим воспользоваться паромной переправой на бывший морской вокзал рассчитывать не приходится. Можно, конечно, погулять среди туфель и полуботинок, полюбоваться заграничными аксессуарами. Повздыхать о давно уже не существующей комнате отдыха. А потом весь как есть, с детьми и чемоданами, податься на площадь Ленина, 5 — в помещение под вывеской «Трансагентство».

Вполне приличное помещение, но очень маленькое, человек на 20, не больше, с вокзалом не сравнить. Здесь можно купить билет, постоять за кофейной стойкой или даже подстричься в мини-парикмахерской. Отсюда же пассажиры отправляются на паром.

— Подается автобус, и они спокойненько доезжают до портовой проходной. Там их сличают со списками диспетчерской службы, и люди быстренько заходят на паром. Схема давно наработана, никто не жалуется, и всем, вроде бы, хорошо, — объяснил гендиректор Сахалинского морского торгового порта Геннадий Трифонов.

А может, и в самом деле это хорошо — прохаживаться по площади с чемоданом в руке, когда в маленький зальчик под вывеской «Трансагентство» набьется человек пятьдесят? Вы как, не пробовали?

Петр ГРАДСКИЙ, Игорь КАЛИНИН.

P. S.

Проблема с морским вокзалом в Холмске, увы, не единственная для сахалинцев и гостей острова. Вокзала нет и во втором по величине порту — в Корсакове. А ведь отсюда теплоходы «Игорь Фархутдинов», «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской» регулярно ходят на Курилы. В 2021 году они перевезли более 15 тысяч пассажиров, и это отнюдь не предел.

Так, может быть, пришла пора вернуть в обиход старую добрую традицию — встречать и провожать пассажиров на морских вокзалах, а не на случайных площадках? Тем более, что областные власти всерьез рассчитывают на развитие туристического бизнеса, в том числе связанного с морскими круизами, и всячески его поощряют. Или судьба у сахалинских пассажиров такая — безвокзальная?

А ведь морской вокзал вполне может стать не только уютным местом для тех, кто отправляется на материк паромом. Здесь можно разместить вместе с морскими и автобусными еще и железнодорожные кассы и дать возможность сахалинцам отдохнуть в ожидании поезда. Тогда вокзал, наверняка, станет любимым зданием в Холмске для всех путешествующих и командированных. Разве это плохо?..

И тогда нам захотелось задать руководству Холмского морского торгового порта один вопрос. И мы его задали:

— А что если муниципалитет или областные власти, прочитав этот материал, захотят вернуть главным морским воротам Сахалина его прежнюю красу и гордость — здание морвокзала? Порт согласился бы его продать?

— Если письмо с подобным предложением поступит в дирекцию порта, его обязательно передадут для рассмотрения собранию акционеров. Такие вопросы решают только они.

А может, властям действительно стоит рассмотреть этот вопрос?

Как говорится, есть о чем подумать.