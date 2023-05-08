Пассажирский самолёт не смог сесть в Волгограде из-за кроликов, которые около часа ночи гуляли на взлётной полосе. Из- за ушастых диверсантов самолету пришлось уходить на второй круг. Борт успешно сел со второго раза.
Южносахалинец Юрий Чернышев, чье детство пришлось на военные годы, поделился с «Советским Сахалином» своими воспоминаниями той далекой поры. Юрий Иванович – личность в Сахалинской области и за ее пределами известная. Ровно...
Наша область впервые примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Восход». Состязания пройдут с 24 по 26 апреля на базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске.
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