Пассажирский самолёт не смог сесть в Волгограде из-за кроликов, которые около часа ночи гуляли на взлётной полосе. Из- за ушастых диверсантов самолету пришлось уходить на второй круг. Борт успешно сел со второго раза.

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