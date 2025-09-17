Патриотическая акция «Беречь Отчизну – долг и честь!» проходит в Сахалинской области

В островном регионе при поддержке правительства Сахалинской области проходит акция «Беречь Отчизну – долг и честь!». Ее участники возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в Южно-Сахалинске.

Акция «Беречь Отчизну – долг и честь!» организована пограничной службой ФСБ России и Российским советом ветеранов пограничной службы. Основная цель – поддержка проведения специальной военной операции. Также организаторы стремятся рассказать гражданам о мужестве и героизме сотрудников силовых ведомств. Мероприятие помогает укрепить связи между пограничниками и местными жителями. Это способствует повышению престижа службы в органах безопасности и на границе.

– Этот год для нас особенный. На него пришлось сразу несколько важных дат. Вместе со всей страной мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Победы над милитаристской Японией. Также недавно исполнилось 100 лет с момента образования пограничной охраны на островах. Здесь, на нашей земле люди в зеленых фуражках мужественно исполняли свой долг во время Великой Отечественной войны, внесли важный вклад в освобождение юга Сахалина и Курильских островов. Поэтому мы поддержим и окажем максимальное содействие организаторам акции, – сказал Сергей Байдаков, первый заместитель губернатора Сахалинской области.

– Мы организуем выставки вооружения, военной техники, технических средств охраны границ. Проводим встречи с учащимися, участниками патриотических объединений. Рассказываем об истории пограничной службы и приглашаем поступить на службу в органы безопасности и в вузы пограничного профиля, – рассказал Сергей Карлюков, руководитель акции «Беречь Отчизну – долг и честь!»

В восьми муниципальных образованиях пройдут концерты Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, который был создан в 1978 году. В репертуаре широко известного коллектива – лучшие образцы русской и зарубежной классической музыки, а также хореографические номера.

Расписание концертных площадок и выступлений: