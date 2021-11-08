Патриотизм без границ. Международный форум «Память победителей»

В Белграде завершил свою работу Международный форум «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья, представителей организаций соотечественников и иностранных граждан, НКО и др. Всего в мероприятии приняли участие более 150 человек из 42 стран.

Они провели в столице Сербии два продуктивных дня, посвященных обучению и обмену опытом реализации проектов по увековечению памяти героев Второй мировой войны, обсуждению мер по противодействию попыткам фальсификации истории.

Второй день форума начался с церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Освободителям Белграда». С российской стороны в ней приняли участие сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор института стран СНГ Константин Затулин и все участники форума «Память победителей».

На пленарной сессии сенатор Международной ассоциации прокуроров, заместитель директора института государства и права РАН, Александр Звягинцев напомнил: «Реальные факты истории нельзя игнорировать, причем вне зависимости от отношения к освободившему в те годы мир от «коричневой чумы» Советскому Союзу, к нашей стране сегодня. Это тема священного подвига всего старшего поколения. Война не должна превращаться в тему всевозможных псевдоисторических инсинуаций, имеющих под собой сиюминутные политические цели».

Пленарную сессию форума «Проведение шествия «Бессмертный полк» и патриотические проекты в странах ближнего и дальнего зарубежья» открыло видеообращение народной артистки России Ирины Купченко.

Она напомнила об объединяющей силе Бессмертного полка и о том, что два года назад участие в первом форуме «Память победителей» принимал ее супруг Василий Лановой – ушедший из жизни зимой этого года сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, народный артист СССР, Герой Труда РФ.

Руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина рассказала о проектах, посвященных памяти Василия Ланового. Например, о создании отдельной страницы на сайте движения, где будет размещена необычная фотография – портрет, собранный из тысяч фото и историй. Нажимая на небольшой фрагмент картины, можно будет увидеть фотографию и ссылку на пост, где она была размещена с хэштегом #нашЛановой, либо прочесть сопроводительный текст, если она была прислана для коллажа по электронной почте pisma@polkrf.ru. Организаторы уже получили сотни фото, но прием фотографий и воспоминаний о великом артисте продолжается до конца ноября.

О концертной программе «Международная сцена Бессмертного полка», идейным вдохновителем которой был Василий Лановой, рассказала Антонина Журавлева, директор АНО «Армия и Культура», человек, который много лет вел концертную деятельность Василия Семеновича.

Участники форума поделились своими проектами по сохранению исторической правды – это проведение фестивалей, вечеров поэзии и показов военного кино, работа с воинскими захоронениями и мемориалами, организация исторических уроков и конкурсов для детей и молодежи, работа в интернете и социальных сетях.

«Бессмертный полк – это не только организация самого шествия, это большая просветительская работа как с соотечественниками, так и с людьми разных национальностей, живущих в курируемой стране. Координаторы ведут онлайн-проекты, ищут общие точки истории, устанавливают судьбы борцов с нацизмом. Очень важным было выступление советника руководителя Россотрудничества Дмитрия Федотова: он предложил максимально использовать потенциал федерального агентства для развития проектов и работы координаторов», – рассказала выступившая модератором секции Елена Цунаева.

На форуме обсуждали каждый доклад, обменивались контактами, а это значит, что проекты по сохранению памяти о героях Второй мировой войны преодолеют границы и будут распространяться дальше по странам мира, транслируя правду и прививая истинные ценности потомкам победителей.

Участники приняли решение регулярно встречаться в формате онлайн-конференций, чтобы продолжить обмен опытом.