«Павел Леонов» сначала покорил Неву. Дальше – Северный морской путь

12 августа грузопассажирское судно «Павел Леонов» находилось у пристани в Санкт-Петербурге, неподалеку от места, где Нева впадает в Финский залив.

11 августа корабелы Нев­ского судостроительно-судоремонтного завода торжественно отправили его в путь из Шлиссельбурга. Паром успешно прошел всю Неву (от ее истока в Ладожском озере до устья – 74 километра) и временно бросил якорь у набережной Северной Пальмиры. Для этого перехода пришлось разводить Ладожский мост на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области и почти на час приостанавливать движение наземного транспорта.

В региональном министерстве транспорта сообщили, что в Санкт-Петербурге «Павел Леонов» окончательно проходит все необходимые для дальнего следования процедуры, пополняет запасы воды… На подготовку к рейсу может уйти пара дней.

Дальше – в путь, к Сахалину. Первым крупным пунктом на его пути могут стать Мурманск либо Архангельск, трассировка зависит от целого ряда факторов. Северный морской путь для передвижения выбран не случайно, судно в очередной раз протестируют на прочность и надежность в ледовых условиях.

Как уже известно, «Павел Леонов» уже нынешней осенью должен приступить к постоянной работе на линии Корсаков – Курильск – Южно-Курильск – Малокурильское – Корсаков.

Николай ПИТЕРСКИЙ.