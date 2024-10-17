Педагог из п. Ноглики признан «проводником в мир знаний и идей»

Победу в такой номинации одержала учитель гимназии Кристина Ткаченко, вышедшая в финал первого этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2024» в Самаре.

Открытый урок о способах изменения внутренней энергии она провела с восьмиклассниками, применив технологию «перевёрнутого класса». Ребята работали с электронными образовательными ресурсами, планшетами и видеоматериалами, созданными сахалинкой.

Второе испытание прошло в форме педагогического интервью. За полчаса следовало ответить на десять вопросов 12 членов жюри. Да ещё под камерами с трансляцией в прямой эфир. Психологически это было сложно, но Кристина справилась с волнением.

«Проводником в мир знаний и идей» Ткаченко стала вполне закономерно. В ногликской гимназии была отличницей, увлечённо занималась в областной летней школе «Эврика» для одарённых детей. Там и получила приглашение на учёбу в 11-й класс физико-математической школы при Новосибирском государственном университете. Высшее образование получила в этом же вузе и вернулась в родную гимназию дипломированным специалистом.

Своих учеников из 7 – 11-х классов она повела по той же стезе. Летом ребята в «Эврике» расширяли горизонты знаний по физике и профильной математике. Позже началось обучение по моделям образовательных центров «Сириус» и «Точка роста». И результат порадовал: в выпускном классе Кристины Ткаченко в этом году аттестат получили восемь медалистов – семь золотых и один серебряный. А Богдан Отт на едином госэкзамене по физике заработал 100-балльный результат.

Семиклассники тоже стараются. Карина Бадретдинова стала призёром регионального этапа олимпиады по физике-2024.

Кристина Ткаченко увлечена не только точными науками, но и робототехникой. На внеурочные занятия к ней приходит немало ребят. В прошлом году коман­да гимназистов стала победителем финального этапа соревнований по робототехнике «Лига». В апреле 2024-го она летала в Красноярск на всероссийский этап состязаний.

– «Не хочу учиться!» – самое страшное, что можно услышать от ученика, – полагает Кристина Ткаченко. – Интерес в глазах учеников меня радует не менее, чем 100 баллов на ЕГЭ по физике. Стараюсь развить в детях стремление раскрыть свой потенциал, чтобы им не пришлось терять годы на поиски призвания. Мечтаю, чтобы кто-нибудь из моих учеников стал известным физиком.

Такое желание похвально. Главное – оно побуждает действовать, учиться и учить. Кстати, в конце октября победительница первого этапа финала всероссийского конкурса «Учитель года-2024» отправится на форум «Алтай собирает «пеликанов» со своим мастер-классом.

Людмила НИКОЛАЕВА.