«Пейзаж с привкусом соли». Художник-маринист Сергей Васенкин осуществил мечту Чехова

В областном краеведческом музее открылась персональная выставка «Пейзаж с привкусом соли» художника-мариниста Сергея Васенкина.

Представлено 12 картин автора, на которых можно увидеть просторы Тихого океана и сахалинские пейзажи: скалы «Три брата» (Васенкин написал более полутора десятков), маяк на мысе Анива, мысы Крильон и Птичий и другие. Особое место в экспозиции занимает картина «Броненосец «Бородино» в Цусимском сражении». Это дань памяти героизму русских моряков, погибших в неравном бою. Их подвиг по достоинству оценил даже противник – японский адмирал Того, приказавший с воинскими почестями захоронить тела наших соотечественников, выброшенных на берег.

Сергея Васенкина называют сахалинским Айвазовским. Он отдал морю всю творческую жизнь. Картины Айвазовского, которого Николай I называл «царем моря», пробудили в мальчике, выросшем в степях Оренбуржья, любовь к морской стихии. Он даже хотел стать капитаном. Но, став взрослым, реализовал мечту художественным способом – написал картину, которая называется «Стану капитаном». И исполнил мечту А. П. Чехова – привез его в Ниигату (Япония). Точнее, свою картину, где Антон Павлович изображен на мысе Жонкиер в Александровске-Сахалинском. Как известно, писатель на обратном пути с Сахалина очень хотел побывать в Японии, но это ему не удалось из-за эпидемии.

Раньше говорили, что армия – школа жизни. Добавлю, особенно если служба проходит на Сахалине, который сыграл особую роль в жизни нашего героя. Здесь он опроверг расхожее выражение «нарисуем – будем жить». Поработав на строительстве в областном центре, Васенкин со временем стал заниматься только живописью, что не удивительно в таких красивых местах.

– Природа Сахалина – изумительная. Я побывал во многих городах и странах, но такой красоты, которую таит наш край, не встречал нигде, – отметил Васенкин.

Автор создает свои произведения в техниках многослойной масляной живописи и свободного письма. В его багаже более двух десятков персональных выставок в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Санкт-Петербурге, в городе Фангарей (Новая Зеландия). Его картины демонстрировались на Восточном экономическом форуме, в Орске, Оренбурге, Комсомольске-на-Амуре и ЮАР.

Спустя три десятилетия его творческие заслуги высоко оценены коллегами. Сегодня Сергей Васенкин – академик, почетный член Международной академии современных искусств, куратор Профессионального союза художников России по Дальнему Востоку, советник по международным отношениям, член Союза художников России. Кроме этого он зарегистрирован в едином реестре профессиональных художников страны наряду с Иваном Шишкиным, Карлом Брюлловым, Иваном Айвазовским и др.

Буквально накануне выставки он получил серебряную медаль конкурса «Искусство. Совершенство. Признание» Международной академии современных искусств. До этого он уже становился обладателем бронзовой медали конкурса.

Название выставки отражает эту сторону творчества: чтобы достигнуть успеха, даже талантливому человеку нужно «съесть не один пуд соли».

– На самом деле я пишу не море – оно миф, существующий рядом с человеком, – говорит Сергей Анатольевич. – Море – это не большая водная пустыня, а целый мир, опасный и враждебный, но вместе с тем прекрасный и привлекательный. Кровь человека по составу близка к морской воде. При этом ее глубины исследованы меньше, чем ближний космос. Вода – это жизнь и смерть, судьба и информация. Это единственный элемент во вселенной, который при охлаждении расширяется и может находиться в четырех агрегатных состояниях: лед, жидкость, газ, плазма. Планета Земля – на самом деле планета-океан, потому что вода занимает большую часть ее поверхности. Интересно, что вода не отражает, а преломляет свет. Отражение происходит только благодаря очень тонкой пленке на ее поверхности. Вода всегда разная. Сложно уловить и понять взаимосвязь постоянных изменений цвета и оттенков воды с небом и берегом, но я пытаюсь запомнить каждую деталь и передать ее на холсте.

Лично мне импонирует точка зрения художника, которую он почерпнул у наших японских соседей, о том, что море не разделяет, а соединяет. Возможно, в этом еще один смысл будущего, который нам дарит океан, из которого когда-то вышло человечество и, возможно, еще в него вернется.

Выставка будет работать до 28 июня. Океан Сергея Васенкина ждет вас!

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.