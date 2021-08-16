Пекари всех регионов, объединяйтесь! На Сахалине создано отделение Российского союза пекарей

В большом зале заседаний областного правительства состоялась рабочая встреча президента Российского союза пекарей Алексея Лялина с представителями отраслевого министерства Сахалинской области, профессиональных учебных учреждений, хлебокомбинатов. Повестка круглого стола была обозначена как «Развитие российского хлебопечения: успехи, перспективы, актуальные вопросы».

Президентом Лялин избран в ноябре 2020 года. Говорит, что к званию этому не стремился, поскольку по натуре своей больше бизнесмен: в отрасли около 23 лет, сейчас является управляющим АО «Владимирский хлебокомбинат» и группы компаний «Delavant». Союз – общественная нагрузка, которая отнимает много сил и времени. Но непростое положение в сфере, стратегически важной, побудило его согласиться на руководство общественной организацией.

По мнению главы РСП, только сообща можно «докричаться» до федеральных структур, которые не всегда при принятии решений учитывают особенности регионов нашей огромной страны. В итоге множатся проблемы на местах, осложняя производственные процессы.

Реалии таковы, что ряд ранее действовавших предприятий обанкротился, хотя хлеб жизненно необходим каждому жителю, будь то самое отдаленное от мест цивилизации село. Да, государство оказывает определенную финансовую поддержку, но все равно хлебопекам не угнаться за ростом цен на муку, сахар, маргарин. И себестоимость конечного продукта, к сожалению, постоянно растет.

К слову, Лялин отметил заинтересованность областного правительства в развитии хлебопроизводства, по его словам, столько программ поддержки отрасли нет ни в одном регионе, а он со своей командой побывал уже в 16-ти.

Тем не менее, проблемы есть, о чем говорили и участники круг­лого стола генеральный директор ЗАО «Долинский хлебокомбинат» Сергей Ежелев, руководитель отраслевого центра компетенции (Сахалинский техникум сервиса) Ирина Аникеева, начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности департамента промышленности и торговли министерства сельского хозяйства и торговли области Оксана Мельниченко и другие. Это и транспортная особенность – у острова нет мостовой связи с материком, что сказывается на себестоимости продукции. И жесткий дефицит высококвалифицированных кадров и прочее, прочее.

Одинокие «голоса с мест» федеральный центр может и не услышать. Другое дело – общественная организация, которая имеет право участвовать в законотворчестве и взаимодействовать с правительством РФ, Госдумой.

Региональные отделения РСП уже созданы в 57-ми субъектах, минимально для весомости их нужно не менее 64-х.

Появилась своя «ячейка» РСП и в нашей области. Руководителем избран Сергей Ежелев.

В ноябре 2021 года планируется провести в Москве первый съезд Российского союза пекарей.

Лариса ПУСТОВАЛОВА.