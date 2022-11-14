«Пельмень и его друзья». 12 заведений общественного питания Южно-Сахалинска примут участие в гастромарафоне

В областной столице завершился прием заявок на участие в гастрономическом марафоне «Пельмень и его друзья». В этом году любимое блюдо из теста с начинкой в разных вкусовых вариациях гурманам предложат попробовать 12 кафе и ресторанов города.

Так, отведать пельмени, гедза, хинкали, манты, вонтоны, равиоли по оригинальной рецептуре и с интересной подачей можно будет с 21 ноября по 11 декабря в кафе «Кочевник», «Сохо», «Диво», «В гостях у Гоги», «Асахикава», «Мимино», «Дудук», ресторанах «Хомура», «Виновник», «ЕдаВино», баре «Фингер» и суши-баре «Хоккайдо».

С полным перечнем участников гастромарафона, их адресами и меню можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе, посвященном зимнему фестивалю пельменей.

В этом году фиксированная цена фестивального сета составит 750 рублей. Помимо основной позиции — пельменей, в состав сетов в разных заведениях общественного питания могут входить салат, закуска, суп, десерт либо напиток.

Ольга КУКЛИНА.