Пенсионеры все чаще смеются над мошенниками

Прочитал в номере за 24 декабря 2024 года письмо читательницы из Корсакова «Мошенники обнаглели». И хочу добавить к словам автора – они наглеют, но одновременно и глупеют. Как сказал бы покойный сатирик Михаил Задорнов: «Ну тупые…». В самом деле как ещё описать ситуацию, с которой я сталкиваюсь уже месяц.

Один раз в своём телеграм-канале увидел сообщение от бывшего начальника: такой-то вам не звонил? Я на автомате написал: а это кто?

И тут началось: это работник спецслужбы, сегодня был у нас – оказывается, в учреждении обнаружилась утечка персональных данных, могут взломать наши аккаунты и (о, ужас!) снять деньги с банковских карт. Поэтому вам позвонит куратор Владимир Алексеевич, постарайтесь провести разговор без посторонних, чтобы вы не пропустили важную для себя информацию.

Где-то на третьей минуте меня осенило: а с чего это бывший начальник пишет мне в Телеграм? На прежней работе ни я, ни он не давали друг другу своих контактов. Ясное дело, мошенники. Или отечественные, или зарубежные. Захотелось подыграть, но времени не было.

Посты якобы начальника исчезли так же неожиданно, как и появились. Дня через два бывший «начальничек» появился снова. Только в другом формате. Первый раз он обозначился, условно, как Иван Иванов. Второй – как И. И. Иванов. На какое-то время возникло ощущение дежавю. То же самое начало – звонил такой-то? Потом «ошарашивающее» известие про утечку персональных данных и связанные с этим ужасы.

Я решил проверить, на чём может проколоться мошенник. Нарочно назвал неправильно его отчество. И тут он стал спрашивать – это что, проверка, я (условно) Иван Иванович, а не Иван Андреевич. У меня созрел план: расскажу ему, что я просто спутал фамилии – и вообще он не тому написал, в другой регион, а не на Сахалин. Но не успел его реализовать – «Иван Иванович» снова исчез.

Подумал, что теперь уж они точно отстанут. Куда там! Через неделю он появился вновь, только ник был написан как Иванов И. И. Конспиратор покруче Штирлица, чего тут скажешь… В этот раз мы быстро объяснились и поняли друг друга. Я написал, что очень переживаю за утечку, никак не могу взять в толк, кто же мог слить наши данные и пр. Чтобы меня успокоить, виртуальный «начальник» ответил, что беспокоиться не стоит и сейчас мне позвонит сотрудник органов. Поэтому «не переживайте и постарайтесь провести разговор без посторонних, чтобы вы не пропустили важную для себя информацию». И действительно, минуты через две сотрудник позвонил. Почему-то в Телеграм. Попросил переключить на видеозвонок, чтобы видеть друг друга, но я его огорчил: сказал, что у меня эта функция не работает, а может, и работает, но мне трудно разобраться, я же пенсионер…

И он поверил! Разговаривали мы, не видя друг друга. «Сотрудник», назвавшийся Максимом Сергеевичем, рассказал, что с моей банковской карты Росфинмониторинг отследил подозрительный перевод в адрес одного человека, который больше двух лет назад уехал за границу, был замечен в негативных высказываниях об СВО и пр. Я изобразил удивление и даже маленький ужас – «Максим Сергеевич» поведал, что мои действия следствие может квалифицировать даже как измену Родине! И стал пересказывать ему сюжет какой-то криминальной драмы, которую смотрел месяца три назад.

– Представляете, я сам недавно стал замечать что-то подозрительное, – рассказал я «сотруднику» органов. – В телефоне какие-то странности, какие-то непонятные звонки, которые тут же сбрасываются. А ещё… Ещё несколько раз я замечал, что возле моего дома стоит одна и та же машина. И как только я отъезжаю, она отъезжает тоже. Я и номер запомнил, но не весь, последние две буквы залеплены снегом…

Выдержав паузу, я спросил: наверное, нам надо встретиться лично? Может, лучше я приду к вам, мне от работы недалеко? Естественно, «Максим Сергеевич» сказал, что это невозможно, и продолжил беседу. Этот чудак искренне верил в то, что я ему верю! Он же с пенсионером разговаривает…

Мне почему-то вспомнилась … кошка, которая жила у нас в студенческом общежитии. Она не давала грызунам почувствовать себя хозяевами на наших просторах. У неё была интересная тактика: поймает мышку, потом отпустит, даст ей чуть убежать, а потом настигнет в один-два прыжка. Потом отпустит, но убежать не даёт. Словом, играет и потешается.

Вот и «Максим Сергеевич» представился мне той общежитской мышкой, поскольку принимал мою болтовню за чистую монету. И где-то минут через сорок он сказал: сейчас я переключу вас на сотрудника Росфинмониторинга. Дальнейшие действия несложно было предсказать: «финмониторинг», напустив жути на пенсионера, расскажет, что лучше всего перевести деньги на безопасный счёт. А для этого нужна сущая безделица: назвать номер карты, три цифры на обороте, код из смс… Но этого удовольствия я их лишил. Просто прервал разговор. И не стал отвечать на последовавший звонок. Что с пенсионера возьмёшь!

А недавно эти (или уже другие?) аферисты напомнили о себе снова. Позвонили мне в мессенджер, и там высветилась заставка Роскомнадзора. Желания потешаться не было, и я просто спросил: кто это там балуется? Ответа не было, я собрался отключиться, как в трубке ответили. Я без предисловий сказал: придумайте что-нибудь похитрее, а то на ваши логотипы даже дураки не ведутся.

Думал, этого достаточно. Куда там!

Минут через пять мне позвонили уже из Горгаза – такой логотип высветился! Стало смешно, и я спросил: неужели у меня долги за газ есть (живу в доме, где газа отродясь не было и не будет)?

Вопрос, конечно, интересный: откуда у мошенников берутся наши данные – о месте работы и прописки, о возрасте и пр.? Думаю, ответ на него всё-таки будет получен.

Но не будем забывать простых вещей – работники правоохранительных органов не станут звонить интересующему их человеку и брать какие-то показания по телефону. И финмониторинг, и службы безопасности банков тоже. Кстати, говорят, от последних абонентов сюрпризов сейчас стало меньше. У людей появилось понимание, что подобные звонки только от «лукавого» – то есть от мошенников. А они пусть и дальше думают, что пенсионера обмануть легче всего…

Валентин ПРОХОРОВ.

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