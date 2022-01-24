В ноябре-декабре прошлого года цены на некоторые продукты сильно выросли. Особенно заметно это стало в период предновогодних закупок. Большинство людей планировали, сколько денег придется потратить, и просчитались. Я, например, «пролетела» на пять тысяч, хотя не брала ни алкоголь, ни икру, ни крабов.

Бюджетный нечищеный кальмар поднялся на рынках в цене до 275 рублей, а стоил недавно на 100 рублей меньше. Доступные полукопченые и вареные колбасы, стоившие 500 с «копейками», поменяли первые цифры в цене на 6 и 7. Цены на голени, бедра и крылья кур дошли почти до 300 рублей – и привозные, и местного производства. Что говорить о ценах на говядину?!

Поднялась стоимость сыров. Но их тоже покупали очень активно. Хоть на праздник-то можно себе позволить что-то кроме социально значимых продуктов? Подорожали фрукты, причем самые ходовые в новогодние праздники мандарины стоили минимум 250 рублей, а вообще-то рынки были завалены мандаринами стоимостью 300 – 350 рублей.

В супермаркетах объявляли короткие акции, когда можно было купить турецкие мандарины меньше, чем за 200 рублей килограмм, но это время еще надо было поймать. А в прошлый Новый год было завались оранжевых фруктов по 120 рублей.

Сладкие перцы подросли в цене до 350 – 400 рублей, встречались даже какие-то оранжевые за 500 руб. Конфеты, масло сливочное и растительное тоже подорожали.

Моя любимая молочная продукция совхоза «Южно-Сахалинский» преподнесла предновогодний сюрприз: 200-граммовый стаканчик сметаны стоил 78 рублей, теперь за него надо платить 99 рублей. Соответственно на 40 рублей выросла цена и 400-граммового. Такой же скачок в стоимости творога. И объяснений никаких.

Стоимость проезда в общественном транспорте выросла на рубль, так об этом горожан широко информировали, пояснили, почему пришлось это сделать, а тут цены поднялись сразу почти на 25 процентов! У нас официальная инфляция в четыре раза ниже, и пенсию неработающим пенсионерам поднимут только на 8,6 проц. И это, объясняют, с опережением. Но и с опережением пенсии за таким повышением цен не угнаться.

Ирина ТАРАСЕНКО, г. Южно-Сахалинск.