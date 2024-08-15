Пепел японского вулкана стучит в сердце сахалинского геолога

На курильском острове Итуруп обнаружен пепел вулкана Таромаэ, который в 1739 году извергался на о. Хоккайдо.

Распознал этот выброс Артём Дегтерев, ведущий научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией вулканологии и вулканоопасности института морской геологии и геофизики ДВО РАН.

Пепловое облако прошло вдоль Курильских островов 285 лет назад, но и сегодня его следы сохранились на наших территориях. Благодаря таким находкам археологи могут узнать возраст ископаемых или других найденных предметов, скоррелировать как исторические, так и природные события.

Людмила АРТЁМОВА.

Фото: “Красный маяк” (https://iturup.news/)