Перебор подкрадывается незаметно. Сахалинцы удивились подросшим цифрам в платежках за квартиры

Два старых дома в Шахтерске (Углегорский район) можно внести в своего рода список уникальных – на его жильцов нежданно-негаданно свалился долг, измеряемый тысячами рублей. Самый большой – 8 тысяч. Оказывается, они так много задолжали по оплате за общедомовые нужды.

Шахтерцы исправно платили, долгов, во всяком случае больших, не накапливали. Причина возникновения таких цифр непонятна (по крайней мере, сейчас) не только им, но и специалистам.

– Пока идет разбирательство, но уже можно говорить о том, что расчет произведен правильно, ошибки в платежках нет, – пояснила Надежда Акимцова, начальник правового управления областной Госжилинспекции.

Самим домам под 60 лет, в каждом по 8 квартир на два этажа. Самый большой долг – 8 тысяч – у проживающих по улице Ленина, 9. Жители дома по улице Мира, 10 задолжали меньше – от 2 до 3 тысяч рублей.

Можно предположить, что в подобной ситуации могут оказаться жильцы и других населенных пунктов. Дело в том, что с нынешнего года изменился порядок оплаты за общедомовые нужды (ОДН). Норматив по ним устанавливает региональное министерство ЖКХ. За все, что в рамках норматива, платили хозяева квартир. За все, что свыше, – управляющие компании или товарищества собственников жилья. Теперь же, согласно постановлению федерального правительства, система поменялась, и весь «перебор» ложится на жильцов.

С начала года начался перерасчет платы за ОДН. У большинства, говорит Надежда Акимцова, он составил не более 300 рублей за год. Кто-то даже переплатил, и эту сумму учтут в дальнейших начислениях. В этом случае платить придется меньше.

Причины таких перемен понятны: управляющие организации считают деньги и не хотят покрывать не­оправданные расходы. Новые меры, по замыслу правительства, должны изменить отношение жильцов к энергосбережению и разум­ному потреблению. С этим согласятся все. Но в то же время нередки случаи, когда к общедомовым сетям подключаются расположенные в домах магазины, офисы, парикмахерские и пр. Они экономят, зарабатывают прибыль, а платить за это теперь вместо управляек придется жильцам. Именно в таком ключе оценили сахалинцы свое отношение к нововведениям по ОДН.

Как же найти золотую середину?

– Для начала надо разобраться, что такое общедомовые нужды, – поясняет Надежда Акимцова. – В представлении многих это плата за освещение лестничной клетки. Нередко доводится слышать аргументы: у нас в подъезде лампочки не горят, их то воруют, то они перегорают, почему мы должны за это платить? На самом же деле в позицию «общедомовые нужды» включаются все ресурсы, которые дом потребляет, – не только свет, но и отопление, горячая и холодная вода. Если в доме есть счетчик общедомовых расходов, то из его показаний за месяц вычитаются показания квартирных приборов учета. Это и есть расход на те самые ОДН.

Нетрудно понять: если владелец не передал вовремя данные своего счетчика, то сумма расходов жильцов окажется меньше. Соответственно, разница между показаниями общедомового счетчика и общим показанием счетчиков обитателей квартир станет больше. Если она превышает норматив, то для каждого собственника добавляется плата за общедомовые нужды. А ведь у нас еще немало случаев, когда люди забывают в срок передавать показания…

Таким образом, перераспределение нагрузки заставляет быть более ответственным – не забывать про передачу цифр на счетчиках, обращать внимание на лампочки на лестничных клетках, состояние батарей в подъездах и пр.

Однако есть еще один не менее важный момент. Надежда Акимцова отмечает, что причиной увеличенной платы за ОДН может стать и ветхое состояние внутридомовых сетей – электрических, водопроводных или тепловых. Как следствие, увеличивается расход этих ресурсов, он легко может превысить норматив, и бремя, как нетрудно догадаться, ляжет на собственников. Такое характерно для старых или находящихся в аварийном состоянии построек. Вполне возможно, что подобная ситуация сложилась и в упомянутых в начале шахтерских домах.

Нет ли перерасхода по таким причинам, проверить несложно. Инициатива должна исходить от собственников – им надо обратиться либо в структуру, которая обеспечивает дом светом, теплом и водой, либо в свою управляющую компанию или товарищество. Можно провести общее собрание и принять решение о необходимости капитального ремонта обветшавшей инфраструктуры.

– Такая активность опять же в их интересах, – подчеркивает Акимцова, – ведь от этого зависят общедомовые расходы и плата за них.

Все это верно, однако не будем забывать, что тот же капитальный ремонт делается не за одно мгновение. От принятия решения и оформления соответствующего протокола до окончания работ пройдет определенное время. И весь этот период нужно будет платить увеличенные суммы за ветхость сетей. Наконец, у нас немало домов, находящихся фактически в аварийном состоянии, но еще не признанных таковыми официально. Ремонт в них делать невыгодно, проще расселить людей в новое жилье. Но до принятия такого решения и переезда тоже нужно время. Пока суд да дело, тоже приходится мириться с неизбежной переплатой из-за изношенных электропроводки, водопроводных труб и труб отопления.

Нет ясности и в другом. Предположим, выяснилось, что переплачивать за общедомовые нужды жильцам приходилось из-за какого-то хитреца, который подключил свой маленький бизнес к их дому и пользовался бесплатным электричеством либо водой с отоплением за их счет. Пересчитают ли в таком случае размер оплаты?

По словам Надежды Акимцовой, сейчас региональное министерство ЖКХ рекомендовало районным властям либо приостановить перерасчет, если его еще делают, либо, если суммы уже посчитали, раскидать их по месяцам на 2023 год. Это должно снизить нагрузку.

Ну а собственникам жилья это еще один урок – надо привыкать к роли хозяев, которым надлежит заботиться не только о своей квартире, но и о подъездах и лестничных клетках, на которых они находятся. Требовать с коммунальщиков исполнения своих обязанностей. Ведь мерилом такой заботы становится платежка.

Сергей РЯБОВ.