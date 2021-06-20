Перед лицом «третьей волны» COVID-19

18 июня в Южно-Сахалинске состоялся брифинг, темой которого стала обязательная вакцинация сахалинцев из группы риска. В диалоге участвовали представители различных ведомств, в том числе заместитель регионального правительства Владимир Ющук и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

Обменявшись мнениями по создавшейся в регионе ситуации с пандемией, участники брифинга пришли к мнению, что введение обязательной (не путать с принудительной, — прим. авт.) вакцинации на Сахалине и Курилах – мера вынужденная, но необходимая.

По словам Ольги Фунтусовой, регион входит в список 6 субъектов РФ, где ситуация с распространением коронавируса наиболее сложная. В связи с этим 18 июня вышло постановление главного государственного санитарного врача Сахалинской области №204 о дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории области.

Кого касаются предусмотренные этим постановлением меры? Всех островитян, кто работает с большим числом людей, общается с населением. В группах риска: работники системы образования, здравоохранения, соцзащиты, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, культуры, детских лагерей, сферы бытовых услуг, фитнеса, общественного питания, транспорта, а также госуслуг (МФЦ).

– Роспотребнадзор предписывает провести иммунизацию, организовать процесс на предприятиях и в организациях, чтобы создать коллективный иммунитет 60 процентов.

Это важно сделать сейчас, до 1 сентября, потому что затем начнется иммунизация против гриппа. Выбор – либо привьемся сейчас, либо будут более жесткие меры, которые нежелательны, — резюмировала Ольга Фунтусова.

Тревожные симптомы

Владимир Ющук сообщил, что еще недавно в Сахалинской области фиксировали минимальные суточные значения по заболевшим коронавирусом. В отдельных районах не было ни одного случая заболеваний за неделю. Поэтому региональные власти пошли на снятие многих ограничений. Сейчас ситуация в корне изменилась, наметился значительный рост заболеваемости, 60 заболевших в сутки. Налицо резкая динамика, это повод для серьезной тревоги. Зампред напомнил, что в 2020-м году картина была похожей, но на тот момент у медицины еще не было такого серьезного инструмента, как вакцина. Поэтому барьер на пути смертельно опасной инфекции создавали мерами, предписанными эпидемиологией – соцдистанцией, ограничением общения, строгим масочным режимом…

-Сегодня вновь возникла тревога за будущее. Осенью, если еще и наслоится грипп, будут очень серьезные последствия для организма человека, независимо от возраста.

В прошлом году не было столько штаммов коронавируса, как сейчас. Ученые из Центра имени Н.Ф. Гамалеи, например, констатируют, что широкое распространение получил индийский штамм. Он часто меняет свою клинику, вызывает и кишечную симптоматику, может менять проявление заболевания. Если в 2020 году клиническую картину молодых редко фиксировали, то теперь болеют и они, попадают и в интенсивную терапию, и в реанимацию.

На Сахалине еще месяц назад мы радовались, что в Долинской ЦРБ было всего 40 человек с COVID-19. Уже были готовы прекратить использовать больницу в качестве инфекционного госпиталя. Сегодня ЦРБ заполнена полностью и вынуждены открывать дополнительные площади…

Мы обязаны подчиниться решению главного государственного санитарного врача РФ и руководствоваться федеральным законом о санитарном благополучии населения. Решение не противоречит закону. Коронавирус относится к категории особо опасных инфекций. Третья волна настигла нас.

О тонкостях терминологии

Обязательная и принудительная вакцинация – в чем разница? Как объяснили участники брифинга, обязательная – это когда врач, продавец, учитель, воспитатель в детском саду – обязан защитить себя и всех подопечных и добровольно делает это.

Для этого нужно достичь коллективного иммунитета – не менее 60 процентов работников в коллективе должны быть защищены. С учетом того, что у любой вакцины имеются противопоказания, 100-процентного показателя достичь не удастся ни теоретически, ни тем более практически. При этом в коллективах нельзя допускать крайностей, с угрозой увольнения непривитых. Для них имеются такие меры, как перевод на дистанционную форму работы, отправка в отпуск без сохранения зарплаты, чтоб коллектив мог работать без локдаунов и ограничений.

— Третья волна может привести к прошлогодним ограничениям с непоправимым ущербом для экономики. И руководители учреждений, предприятий и сами сотрудники должны понять, что речь идет об их уверенности в завтрашнем дне, о том, что они не потеряют работу, зарплату, будут работать в безопасных условиях, — подчеркнул Владимир Ющук.

А что скажет главный инфекционист?

На взгляд Оксаны Солониной, неверно считать, будто вакцинация это эксперимент. Четыре российские вакцины зарегистрированы для иммунизации населения. По инструкции они имеют некоторые противопоказания: возраст до 18 лет, беременные и кормящие грудью. Это не значит, что вакцина представляет для них опасность. Просто речь идет об особой группе населения, для которой клинические испытания проводят на большем количестве добровольцев, это требует большего времени. Через 1-2 года, возможно, будут прививать и беременных. Вакцины КовиВак и ЭпиВакКорона имеют возрастные ограничения 60+, «Спутник» не имеет ограничений старшей группы.

С осторожностью, но можно прививать больных с хроническими инфекциями. Им нужно предварительно проконсультироваться у специалиста. То же касается людей страдающих аутоиммунными, сердечно-сосудистыми, эндокринологическими заболеваниями. Абсолютных противопоказаний нет. Специалисты находят период, когда можно и нужно вакцинироваться. Противопоказано вакцинироваться при остром инфекционном заболевании с повышением температуры. В таких случаях терапевт дает медотвод 2-4 недели, после чего принимает решение.

— Вакцинация нужна, и она эффективна. Через 6 месяцев после начала массовой вакцинации в области медики наблюдали, кто госпитализируется со средней и тяжелой формой. Выяснилось, что все – непривитые люди. Сами больные говорят, что упустили свою возможность защититься. Если бы знали, сами бы в первых рядах бежали вакцинироваться. 300-летний опыт науки вакцинологии доказывает, что на продолжительность жизни человечества повлияли чистая вода и вакцинация от инфекций. Человечество пережило страшные эпидемии чумы, холеры, оспы. Эти пандемические вспышки заканчивались с использованием вакцинации.

Почему так быстро удалось создать в России вакцины от новой коронавирусной инфекции? Уж не эксперимент ли это? Нет. Не эксперимент. Центр имени Н.Ф. Гамалеи еще в 2014 году начинал разработку вакцины от коронавирусной инфекции MERS, поэтому располагал готовой платформой для создания «Спутника».

Я начала работать как инфекционист, постоянно думала о защите себя. Очень устала от ограничений, боялась общаться с людьми, не снимала перчатки, маску… До того, как разрешили вакцинацию, я мониторила информационные потоки и приняла решение о вакцинации «Спутником». Самой первой пришла на прививку. Уже 6 месяцев я привита, антитела выросли на 50 процентов от момента вакцинации. Центр имени Н.Ф. Гамалеи говорит о математической модели 2 года, но вполне вероятно, что ревакцинация будет и на 3-4 год.

Есть небольшой процент людей, все-таки заболевающих коронавирусом, несмотря на прививку. На это может быть ряд причин, чаще всего иммунитет не успевает еще сформироваться, это ведь требует времени. Иногда нагрузка слишком великая, не управляется иммунитет, маловато антител. В одном мы можем быть уверены: защиту от тяжелой формы коронавирусной инфекции вакцинация обеспечивает в 99,9 процента случаев.

Все в рамках закона

Анатолий Крутченко поделился своим видением:

— Известно, что имеются сторонники и противники вакцинации, это два лагеря, заметил уполномоченный по правам человека Анатолий Крутченко. — Обязательная вакцинация не является принудительной, она добровольна. При этом новости уже напоминают ежедневные сводки с фронта: столько-то умерло. Мы уже привыкли к ним. Но разве это нормально? Я обращаюсь к землякам: нужно уважительно относиться к здоровью друг друга. Если человек не привит, а работает с людьми, он сам является разносчиком вируса. Я привился в январе «Спутником», хорошо себя чувствую. Напомню также, что для работодателя предусмотрена административная ответственность за отсутствие «зеленой зоны» в коллективе работников в 60 процентов привитых.

Вопрос-ответ

— Можно ли в нынешних условиях проводить массовые мероприятия, вроде общегородского выпускного?

— По мероприятиям на открытом воздухе пока не принимали решения, смотрим за развитием ситуации в ближайшие дни. Если будет необходимость, будем реагировать.

— Будут ли требовать у приезжающих справки о вакцинации?

— Настоятельно рекомендуем всем прибывающим иметь при cебе справку, сертификат о вакцинации, его можно найти и распечатать на портале Госуслуг.

— Действительно ли в Корсаковской ЦРБ будут восстанавливать инфекционный госпиталь?

Корсаковский роддом переоборудовали под инфекционный госпиталь, стоит вопрос о задействовании основного корпуса. Только вакцинация поможет удержать под контролем и не вернуться к возвращению 800-900 коек под COVID-19.

— Могут ли приезжие граждане РФ вакцинироваться на Сахалине?

— Да. Обычно это касается вахтовиков. Есть с собой паспорт, полис – внесем в регистр в систему госуслуг и вакцинируем. Если вторая доза приходится на отъезд – можно будет ее сделать в родном регионе.

— Достаточно ли вакцины на островах?

— Достаточно. В наличии на сегодня 11 тысяч вакцин. Во вторник подходит следующая большая партия. В начале года вакцинировалось ежедневно от 1000 до 1400 человек в день. Затем с марта произошло снижение до 400-500-600 человек в день. А теперь опять пошел рост. На сегодня уже прошло вакцинацию 84 тысячи человек.

— Прокомментируйте ситуацию с зампредом регионального правительства Вячеславом Аленьковым. Он угодил в реанимацию, хотя был привит.

— Есть врачебная тайна, разглашать ее нельзя. В общих чертах ситуация такова. Он заболел инфекционным заболеванием COVID-19. Коронавирус «раскручивает» хронические заболевания, имеющиеся у человека. У зампреда таковое имеется, произошло обострение. Важная поправка: он находится не в реанимации, а в отделении интенсивной терапии и сейчас уже серьезно пошел на поправку. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Прививка уберегла его от гораздо более тяжелых последствий.

Владимир СЛАВИН.

К слову

В Сахалинской области на сегодня работает более 90 пунктов вакцинации. В Южно-Сахалинске такие пункты действуют на площади Победы, в ТЦ «Столица» и других местах. Записаться на прививку можно через портал госуслуг либо в поликлинике по месту жительства. По вопросам, связанным с вакцинацией, можно обратиться на телефону 1-300, отдельно кнопка 5.