Перед началом летнего сезона отпусков вновь наметился дефицит авиабилетов

Для жителей Курильских островов в силу географического положения выезд на Сахалин или на материк в разгар летнего сезона остаётся актуальной проблемой. Старожил Курильска Галия Кунченко поделилась с «Советским Сахалином» мыслями по этому поводу:

– Я живу на Итурупе 49 лет, и всегда были трудности с поездками. Сейчас видно, что региональные власти и авиаторы стараются мониторить ситуацию с авиарейсами и вовремя реагировать на изменения спроса. Например, на прошлой неделе запускали два рейса в день. Выяснилось, что дополнительные рейсы пока не востребованы, поэтому вернулись к прежнему расписанию с одним рейсом.

Но впереди отпускной сезон, самый горячий. Основное направление – Курильск – Южно-Сахалинск и обратно. На август все билеты раскуплены. Кто не успел взять, те ждут ответа по «листу ожидания». В декабре прошлого года пробно на месяц запускали рейсы Итуруп – Владивосток – Итуруп. Они были мало востребованы, обычно на борту самолёта было меньше 20 человек при вместимости 70. Их приостановили. Недавно курильчане обращались в авиакомпанию «Аврора», где им ответили, что на три летних месяца планируется полёты с Курил до Приморья возобновить, причём по два рейса в неделю. Кроме того, региональные власти обещают, как в прошлом году, вернуться к расписанию с двумя рейсами в день.

В апреле на Итуруп приезжала группа депутатов областной думы, народные избранники обсуждали эту тему. Прозвучало предложение решить вопрос с бронированием билетов туроператорами. Они, бывает, бронируют энное количество мест и держат бронь до последнего. Было бы справедливо лимитировать этот процесс. Тем более что авиабилеты субсидируются из областной казны, а ими пользуются туристы с материка.

Да, есть альтернатива: морской транспорт. Сейчас на линиях работают три теплохода. Но для курильчан предпочтительнее самолёт – быстрее получается, хотя и дороже. Напрямую из Курильска в Корсаков морской путь занимает примерно 20 часов, а если с заходом на южные Курилы – двое суток.

Но и с учётом этой альтернативы есть сомнения. В прошлом году также теплоходы ходили, и два авиа­рейса в день было, а проблемы всё равно сохранялись. Курильчане считают, что трудности связаны с деятельностью туристических компаний, хотя нельзя не учитывать задержки рейсов по погодным условиям.

Я планировала этим летом с семьёй поехать на Сахалин с возвращением в начале августа. Билетов нам недосталось, записались в «лист ожидания». Дней 10 ждём, но пока никакой информации не поступило.

На материк с Сахалина выехать гораздо легче, чем с Итурупа на Сахалин, а тем более обратно. Нельзя сказать, что депутаты и другие ведомства не в теме. Знаю, что депутаты встречались с региональным минтрансом, ждём результатов.

В авиакомпании «Аврора» сообщили, что вопрос прорабатывается. Сейчас на Курилы выполняется 14 рейсов в неделю. Да, наши возможности не как в столицах… Вот свежая новость: между Москвой и Санкт-Петербургом «Аэрофлот» запускает шаттлы с периодичностью 74 рейса в сутки, то есть самолёты будут летать каждые 15 минут. У региона возможности поскромнее, самолётов на Дальнем Востоке гораздо меньше.

В региональном министерстве туризма не согласны с делением общего потока пассажиров на туристов и нетуристов, дескать, все находятся в одинаковых условиях. Но при этом подчёркивают: основные претензии поступают в адрес столичных туроператоров, бронирующих места в самолётах, а на уровне области нет возможности на что-то повлиять. Хотя определённые рычаги у областного минтранса есть.

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Рассказывает министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев:

«Потребность в авиабилетах закрываем в целом. Разделить пассажиров на туристов и нетуристов я не могу ни физически, ни юридически. Скажу, что за последний месяц заявителям предоставили порядка 1000 мест. Сколько из этого числа туристов, мне сложно сказать.

Дополнительные авиарейсы на сезон летних отпусков организовали, дальше будет видно. Морское сообщение, безусловно, помогает в перевозке пассажиров. Но всегда есть недовольные. Кто-то приобрёл билет, а у кого-то не получилось. Но таких немного.

Менее чем за год мы выполнили более 3000 заявок по «листу ожидания». Цифра говорит за себя. И главное, в экстренных случаях это удобно».

К слову

Сервис «лист ожидания» создан в августе 2023 года. Региональный минтранс по числу заявок определяет потребность в билетах. Это позволяет принимать решения по организации перевозок.

Благодаря чат-боту (https://sakhalin.bot.one/chat/9675) желающие могут оставить заявки в режиме онлайн, заполнив несколько полей лаконичной анкеты. Причём сервис работает круглосуточно.

Можно воспользоваться и услугами контакт-центра. Он работает по будням с 8.00 до 12.30 и с 15.00 до 20.00, в выходные — с 8.00 до 12.30 и с 17.00 до 20.00. Телефон сервиса «лист ожидания»: *0065, добавочный 2.