Перед отопительным сезоном в районах ремонтируют десятки километров инженерных сетей

Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировали ход ремонта теплосетей в областном центре. На улице Чехова меняют трубы коллектора, что позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение 25 тысяч человек.

Глава региона поставил задачу – по всей области привести в порядок инженерные коммуникации перед отопительным сезоном. Подготовка к предстоящему отопительному сезону ведётся во всех районах. До холодов капитально отремонтируют 14,3 км тепловых и 20 км водопроводных сетей, а также 5,8 км сетей водоотведения, ещё на 3,8 км тепловых сетей заменят изоляцию. На эти цели для субсидирования муниципалитетов ежегодно выделяется более 1 миллиарда рублей из областного бюджета.

Большой объём работ выполняется в Южно-Са­ха­линске – здесь капитально ремонтируют 2,6 км теплосетей.

– Мы понимаем, что масштабное обновление сетей приносит неудобства для автомобилистов и пешеходов. Но это временные трудности, чтобы зимой в домах жителей области всегда было тепло. Мы следим за тем, чтобы подрядчики работали качественно и шли в графике, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Один из самых важных объектов – коллектор на улице Чехова (на участке от Сахалинской до Курильской). Здесь заменят более 500 м трубопровода и увеличат его диаметр с 500 до 600 мм. Обновление коммуникаций повысит стабильность теплоснабжения в южной части города и позволит подключить перспективных потребителей новых жилых комплексов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Работы стартовали в июле. Осталось проложить порядка 100 м. Основная задача сейчас – пройти под улицей Сахалинской. Изначально планировали перекрыть улицу и вскрывать дорожное полотно, но решили работать траншейным способом. Сейчас улица Бумажная закрыта, на проспекте Мира кап­ремонт, по Сахалинской большой трафик. Её перекрытие создало бы дополнительные неудобства для южносахалинцев, – рассказал генеральный директор «Сахалинской коммунальной компании» Максим Беккер.

Основной фронт работ на чеховском коллекторе должен завершиться в сентябре. После будет восстановлено дорожное покрытие на улице Чехова.

– Этот проект имеет важное значение, поскольку позволит подключить новые объекты. Мы контролируем соблюдение графика, чтобы отопительный сезон начался 1 октября. Несмотря на значительный объём работ, мы видим, что Сахалинская коммунальная компания ведёт ремонт по плану. Особое внимание после завершения работ уделим восстановлению благоустройства, так как улица Чехова очень востребована у горожан, – сказал Сергей Надсадин.

Ремонт теплосетей сегодня развёрнут и в других частях областного центра. В 9-м микрорайоне заменят почти 1,5 км трубопровода. Также идёт замена коммуникаций, отработавших свой срок, на улице Поповича.

