Переедет ли СИЗО?

Помнится, с десяток лет назад Южно-Сахалинск обрадовали известием, что через пяток лет следственный изолятор по проспекту Мира выселят из центра города на окраину, а его место займут общественные объекты. Даже обсуждалось, что можно построить в этом месте, чтобы ещё больше украсить Южный.

Но… потом капитально отремонтировали ограду СИЗО. Теперь она красивая, с подсветкой. И стало понятно, что переезд учреждения отменяется. Хотелось бы знать, похоронены те старые планы или только отложены? Ведь СИЗО не украшает город, это не Питерские Кресты. Строение не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности.

Пётр Проценко, г. Южно-Сахалинск.

