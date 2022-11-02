Переходим на зимнее расписание. В Южно-Сахалинске завершают работу сезонные автобусные маршруты № 106 и № 108

В связи с окончанием дачного сезона прекращают свою работу маршруты № 106, следующий до станции Новодеревенское, и № 108 «Железнодорожный вокзал – СНТ «Строитель».

Данные маршруты действуют до 6 ноября (включительно).

Как уточнил заместитель директора департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Александр Попов, в маршрутной сети городского округа существуют сезонные маршруты, которые обслуживают направления с весны до поздней осени. Это как раз и есть № 106 и № 108.

Маршруты № 105 «Земляничные холмы – дачи («Елочки»)», № 11 «Земляничные холмы» – «Ласточка», № 22 «Железнодорожный вокзал, кольцевой», которые ранее имели зимнее и летнее расписание, в рамках транспортной реформы получили новые графики движения. Теперь они будут работать круглогодично по своему максимальному «летнему» расписанию. Например, на маршруте № 11 зимой ходило два автобуса, теперь будет три.

Напомним, в Южно-Сахалинске в активной фазе реализация транспортной реформы. Одна из основных ее задач – оптимизация работы общественного транспорта, расписания городских автобусов и маршрутов их движения.

Виктор ГОРОДОВ.

Справка

Телефон диспетчерской службы Единого оператора пассажирских перевозок в областном центре – 55-65-15. В онлайн-режиме передвижение автобусов можно отслеживать на сайте https://go2bus.ru/