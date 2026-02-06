Перелёты на Курилы и по Сахалину не подорожают для местных жителей

Приятная новость для всех, кто имеет сахалинскую или курильскую прописку – с 1 марта с. г. для них вводятся дифференцированные тарифы на морские и воздушные перевозки внутри области

Дорога до дома или от него останется на уровне 2025 года и будет ниже, чем для гостей островов. Это позволит увеличить количество билетов на курильских маршрутах, избавиться от их нехватки в период большого спроса, считают в региональном минтрансе.

Статистика говорит, что за последние четыре года пассажиропоток на Курилы, в том числе и туристический, вырос более чем на 20%. Курильчане в сезон отпусков постоянно сталкивались с нехваткой билетов, поскольку их раскупали туристы. Введение дифференцированных тарифов позволит избежать увеличения расценок для местных жителей по всем внутренним направлениям за счёт отказа от субсидированных цен для иногородних. Они будут платить по экономически обоснованному тарифу.

Приобрести субсидируемые билеты можно и в кассах перевозчиков, и онлайн.

Ещё одна приятная новость – Аэрофлот открыл продажи билетов по субсидированным и «плоским» тарифам на рейсы весенне-летнего расписания из Москвы в Южно-Сахалинск и другие города Дальнего Востока. Покупки доступны на период с 1 апреля до 25 октября с. г. включительно.

Из нашей области по «плоским» и субсидированным тарифам жители Дальневосточного федерального округа и льготные категории граждан смогут летать в Москву, Владивосток и Хабаровск. В ближайшее время поэтапно будут открываться продажи билетов на рейсы «Авроры» из других городов Дальнего Востока во Владивосток и Хабаровск.

География субсидируемых государством перелётов в 2026 году расширена до 25 направлений. Цены на билеты по востребованным маршрутам остаются существенно ниже себестоимости, поскольку приоритетная социальная задача авиаперевозчика – обеспечить россиян доступными перелётами в отдалённые регионы страны.

Размер субсидируемых тарифов на рейсы Южно-Сахалинск- Москва составляет:

Для жителей Дальневосточного федерального округа – 10200 руб.

Для молодежи и пенсионеров, иных льготных категорий граждан – 7300 руб.

Эдуард САМОЙЛОВ.