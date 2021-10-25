Переписчик придет к вам. Приглашение принять участие во Всероссийской переписи населения

До конца Всероссийской переписи осталось три недели.

Южносахалинцы могут пройти данную процедуру тремя способами: самостоятельно заполнить опросный лист на портале Госуслуг, воспользоваться услугами переписчика дома или на переписном участке, а также в помещении МФЦ «Мои документы» по адресу: ул. Сахалинская, 48. Со списком переписных участков можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Всероссийская перепись населения» (yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/2038).

В областном центре переписчики обходят квартиры. Их легко можно узнать по форме — это жилет, шарф и портфель. Все с логотипом переписи. Также переписчик обязан предъявить удостоверение и паспорт, при нем также будет планшетный компьютер с электронными переписными листами. Можно ответить на вопросы, не впуская переписчиков внутрь квартиры или дома.

Как отмечают сами переписчики, в большинстве случаев горожане уже самостоятельно прошли процедуру на сайте Госуслуг, работнику только остается зафиксировать этот факт.

Отметим, что если человек принял участие в переписи на портале Госуслуг или на стационарном участке, к нему все равно придет переписчик. Повторно проходить перепись не нужно. Переписчику необходимо просто сообщить код, подтверждающий участие в переписи.

На период проведения Всероссийской переписи по номеру 8-800-707-20-20 с 09.00 до 21.00 по московскому времени действует телефон горячей линии. Если позвонить в другое время, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос.

Виктор ГОРОДОВ.

P. S. Читайте материал о том, как сотрудник газеты прошел процедуру переписи в электронном формате.